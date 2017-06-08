Минтранс: решение РФ о правах водителей вернет белорусов на родину

РФ с 1 июня 2017 года запретила иностранным профессиональным водителям работать в стране с национальными правами. Эта норма коснулась белорусов, работающих в российских транспортных компаниях. Белорусские международные перевозчики по-прежнему могут осуществлять перевозки в Россию с белорусскими правами, при условии, что они работают в белорусских организациях.

«В белорусских компаниях существует огромная кадровая проблема. Ведь чтобы подготовить водителя-международника, надо затратить много усилий, вложить кучу средств. Поэтому наши перевозчики восприняли эту норму как облегчение», — сказал Сивак.

Министр подчеркнул, что теперь белорусские компании смогут решить свои кадровые проблемы.

«Хотя как гражданин, я могу сказать, что это не очень хорошо, когда есть препятствие поехать куда-то работать. Здесь что-то плохо», — сказал он.

Вместе с тем, добавил министр, каждая страна сама вправе определять правовой режим работы иностранных граждан, и Россия здесь не исключение.