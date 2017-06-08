В Госдуме предложили сажать в тюрьму на 5 лет организаторов «каруселей»

В Госдуму внесли законопроект, предусматривающий до пяти лет тюрьмы за организацию «каруселей» на выборах. Соответствующий документ опубликован в электронной базе законопроектов парламента. Как следует из документа, такое наказание может быть применено за незаконные выдачу и получение бюллетеня для голосования за другого избирателя или неоднократное голосование.

«Наказываются штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок», — говорится в тексте законопроекта.

Авторами законопроекта против так называемых «каруселей» на выборах выступили главы профильных комитетов Госдумы и Совета Федерации Павел Крашенинников и Андрей Клишас. В мае они направили законопроект в правительство и Верховный суд России для получения официальных отзывов.



До этого глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Крашенинников заявил, что и Верховный суд и правительство поддержали законопроект. Он может быть принят Госдумой во всех чтениях до конца июля, отмечал Крашенинников.