Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Трамп устал бояться и взял курс на Москву
Пищевые привычки, от которых нужно отказаться прямо сейчас
Российский порт отказался пускать украинский круизный лайнер
Гоша Куценко стал многодетным отцом
7 видов туфель, которые сейчас в моде
«Covfefe - тайное послание русским» Хиллари Клинтон прокомментировала странный твит Трампа
Сбросивший 62 кг победитель шоу рассказал, как потратит приз
Илья Глинников выбрал победительницу шоу «Холостяк»
Жильцы первых 18 пятиэтажек отказались от расселения
Названы лучшие для жизни районы Петербурга
Орбакайте рассказала правду о состоянии Пугачевой - СМИ
ВСУ продвинулись вглубь Донбасса и понесли потери
Юная модель отметила годовщину свадьбы с 63-летним миллиардером
Собчак очаровала Петербург роскошным нарядом (фото)
70-летняя Васильева показала смелое фото без парика - СМИ
«Прилетел и сжег дотла»: СМИ о «Шмеле»-убийце РФ
1 100 км на одной заправке: начат выпуск новой версии Lada Vesta
Новый владелец Saab показал автомобиль будущего
Фоторепортажи
10Последний звонок-2017 в России
10Теракт в Лондоне
13:54 (мск), источник: РБК

В Госдуме предложили сажать в тюрьму на 5 лет организаторов «каруселей»

Депутаты внесли в Госдуму поправки к УК РФ, которые позволяют привлекать к ответственности организаторов фальсификаций на выборах. Согласно законопроекту, самое суровое наказание за это — лишение свободы на 5 лет.

Источник: Reuters

В Госдуму внесли законопроект, предусматривающий до пяти лет тюрьмы за организацию «каруселей» на выборах. Соответствующий документ опубликован в электронной базе законопроектов парламента.

Как следует из документа, такое наказание может быть применено за незаконные выдачу и получение бюллетеня для голосования за другого избирателя или неоднократное голосование.

Читайте также
Проблемы молодежи станут одной из важных тем президентских выборов

«Наказываются штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок», — говорится в тексте законопроекта.

Авторами законопроекта против так называемых «каруселей» на выборах выступили главы профильных комитетов Госдумы и Совета Федерации Павел Крашенинников и Андрей Клишас. В мае они направили законопроект в правительство и Верховный суд России для получения официальных отзывов.

До этого глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Крашенинников заявил, что и Верховный суд и правительство поддержали законопроект. Он может быть принят Госдумой во всех чтениях до конца июля, отмечал Крашенинников.

Комментарии
13
Владимир *****
Не верю Госдуме и" Единой России".Узурпаторы!
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Alex Heavy
Предлагаю тот-же срок, за добавление "Пальмового масла" в продукты, и найти того -кто отменил ГОСТы!!
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Владимир Пацак
Ржу и падаю под стол... Да в прошлые выборы(сам свидетель) уже каруселей не было. Просто была умышленно сделана пересортица голосов, кто были красные, тех перекрасили в едирастов вот и всё. Элла Памхфилова хитрая баба, просто предложила местным олигархам от ЕР оплатить хорошую зарплату председателям УИКов, вот и ВСЁ, и не надо никаких каруселей и массовых вбросов.
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Путин ответил, что бы сделал, окажись в одном душе с геем
В Госдуму внесли законопроект о запрете обхода блокировок сайтов
Арабские страны готовят список требований к Катару
МИД РФ предложил ведущей CNN взять интервью у мальчика из Алеппо
Тереза Мэй проголосовала на парламентских выборах
30% россиян оказались генетически предрасположенными к депрессии
Российский хоккеист назвал Олимпиаду посредственным турниром
Спорт
Их осталось только девять. Как изменилась сборная России Станислав Черчесов включил в заявку сборной на Кубок конфедераций только девять человек, игравших на Евро-2016 у Леонида Слуцкого
Авто
Из старого «Соляриса» сделали новый ультрабюджетный седан На автосалоне в китайском Чунцине дебютировала новая модель марки Hyundai — недорогой компактный седан Reina
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Боярская, Ходченкова и Ревва на открытии «Кинотавра-2017» 7 июня в Сочи стартовал 28-й кинофестиваль «Кинотавр», торжественную церемонию открытия которого посетили главные звезды российского кино и телевидения
Недвижимость
Основные мошеннические схемы с продажей дач
На заводской башне в Петербурге разместят смотровую площадку
Эксперты рассказали о дешевых «трешках» в Петербурге
На рынок Петербурга вывели на треть больше жилья
Леди
История парфюмерии: какие духи были в моде 100 с лишним лет назад С чего начиналась парфюмерия и какие ароматы определили историю ее развития в XIX веке - в колонке парфюмерного критика
Дети
Полная девочка в розовом купальнике стала героем интернета Страдающая от ожирения 13-летняя британка ответила на травлю в школе, выложив в соцсети свое фото на пляже.
Все о ремонте
Дизайн интерьера ванной комнаты на даче
Как выбрать квартиру со свободной планировкой?
Как быстро и без усилий обновить интерьер: 5 советов
Как правильно выбрать зелёные обои?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь