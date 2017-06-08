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13:59 (мск), источник: УралПолит.ру

На развитие свердловских муниципалитетов дополнительно выделят 8,9 млрд рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июня, ИА УралПолит.Ru. На заседании свердловского правительства одобрены корректировки в закон об областном бюджете на 2018 год и плановый период. Согласно изменениям на развитие муниципалитетов будет направлено 8,9 миллиарда рублей.

Источник: УралПолит.ру

Средства будут направлены на реализацию поручений Евгения Куйвашева, данных министерствам по итогам его рабочих поездок по области. По итогам встреч с жителями муниципалитетов лидер Свердловской области передал кабмину в работу порядка полусотни наказов.

Как сообщили «УралПолит.Ru» в департаменте информационной политики главы региона, доходы бюджета, согласно одобренным региональным кабмином корректировкам, составят 204 миллиарда рублей. Расходы, с учетом пополнения бюджета развития на 8,9 миллиарда рублей, составят 217,6 миллиарда.

Предложения о внесении изменений в областной бюджет на 2017 год и плановый период будут направлены в Заксобрание Свердловской области.

Корректировки предусматривают увеличение 1,7 млрд рублей расходов на здравоохранение, в том числе финансирование программы ТФОМС. Около 1,4 млрд рублей будет направлено на переселение граждан из ветхого и аварийного жилья, реконструкцию школ и спортивных площадок.

На 963,2 млн рублей в качестве субсидий будут выделены на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды, в том числе на строительство инженерной и транспортной инфраструктуры жилого района Муринские пруды в Нижнем Тагиле. Увеличены ассигнования Дорожного фонда — на 798,3 миллиона рублей. Расходы в сфере культуры увеличены на 841,4 млн рублей.

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