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14:00 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Губернатор призвал активнее привлекать к сотрудничеству инвесторов в ПЛП

Крупнейшая в регионе площадка для развития логистических и производственных компаний сегодня пустует больше чем наполовину. Необходимо активнее привлекать к сотрудничеству инвесторов. Такую задачу поставил сегодня губернатор перед руководством Промышленно-логистического парка.

Источник: Вести - Новосибирск

Антон Лучанский, Корреспондент: «Не такими темпами, как предполагалось изначально — но промышленный парк всё-же развивается. Только темпы должны быть выше. Сегодня здесь, под председательством губернатора Новосибирской области состоялось заседание рабочей группы по рассмотрению программ Агентства инвестиционного развития и работы — управляющей компании ПЛП».

Но сначала представители правительства региона посетили два предприятия, работающие по инвестпроектам. Первое — завод по производству алюминиевых композитных панелей. Это универсальный материал для отделки фасадов. Продукцию, в том числе, поставляют в Монголию и государства Средней Азии. В следующем году завод планирует выкупить арендованный у ПЛП участок земли. Ещё одно предприятие производит полиэтиленовую тару: от бутылок до двухсотлитровых бочек. Продукция востребована, например, в нефтехимической промышленности. Сейчас запущено 6 производственных линий, ещё две — планируют установить в этом году. В перспективе налоги составят 40 миллионов рублей в год — в областной бюджет. Но это лишь два из 13 работающих резидентов Парка. Их число, к сожалению, не растёт — сегодня промплощадки занимают лишь 40% территории ПЛП. Как привлечь инвесторов — ключевой вопрос. Надежда — на поддержку региона и льготные программы.

Владимир Городецкий, Губернатор Новосибирской области: «Мы в прошлом году приняли четыре законодательных акта по развитию и поддержке инвестиционного климата, привлекательности — это тоже важно. Во-вторых, это сами конкретные меры поддержки — льготы, преференции по налогу на прибыль, налогу на имущество и так далее — вот этот набор он существует. В какой, возможно, модификации он будет — это рабочие дела, будем анализировать и вносить какие-то коррективы».

Однако первым условием прихода новых инвесторов губернатор назвал чистоту и прозрачность работы Управляющей компании ПЛП и Агентства инвестиционного развития. Именно эти две структуры отвечают за рост и благополучие этого промышленного городка.

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