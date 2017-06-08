Более 20 разработок представило МЧС Беларуси на салоне в Москве

Среди белорусских экспонатов — комплекты специальной защитной одежды, оборудование для выполнения аварийно-спасательных работ, шлемы, средства защиты для рук, пожарные рукава и многое другое. Разработчик оборудования и одежды — Научно исследовательский институт пожарной безопасности и проблем чрезвычайных ситуаций МЧС, изготовитель большей части продукции — ЗАО «Запспецтехсервис».

Международный салон средств обеспечения безопасности «Комплексная безопасность — 2017» проходит 6- 9 июня в Москве. Участие в нем принимает делегация МЧС Беларуси во главе с министром Владимиром Ващенко. Салон является крупнейшей в Европе площадкой для проведения переговоров и обсуждения перспективных направлений сотрудничества в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. В мероприятии участвуют руководители чрезвычайных служб более чем 40 государств и международных организаций.