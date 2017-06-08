В Думу внесли законопроект, запрещающий технологии обхода блокировок сайтов

Отмечается, что цель проекта — повысить эффективность ограничения доступа к информационным ресурсам, запрещенным на законных основаниях.

Законопроект предлагает запретить в России «информационно-телекоммуникационные сети, информационные системы и программы для ЭВМ», которые позволяют получать доступ к заблокированным ресурсам.

Ранее Роскомнадзор заявлял, что блокировать анонимайзеры и другие программы, позволяющие пользователям обходить блокировки сайтов, не нужно, поскольку они также имеют «широкую сферу полезного применения».

По мнению ведомства, следует обеспечить баланс интересов граждан, компаний, пользующихся «полезными свойствами» анонимайзеров, правообладателей и государства.