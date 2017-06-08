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14:32 (мск), источник: РИА Новости

В Думу внесли законопроект, запрещающий технологии обхода блокировок сайтов

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. В Госдуму внесли законопроект, запрещающий использовать технологии обхода блокировок сайтов, следует из думской электронной базы данных.

Источник: РИА Новости

Отмечается, что цель проекта — повысить эффективность ограничения доступа к информационным ресурсам, запрещенным на законных основаниях.

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Законопроект предлагает запретить в России «информационно-телекоммуникационные сети, информационные системы и программы для ЭВМ», которые позволяют получать доступ к заблокированным ресурсам.

Ранее Роскомнадзор заявлял, что блокировать анонимайзеры и другие программы, позволяющие пользователям обходить блокировки сайтов, не нужно, поскольку они также имеют «широкую сферу полезного применения».

По мнению ведомства, следует обеспечить баланс интересов граждан, компаний, пользующихся «полезными свойствами» анонимайзеров, правообладателей и государства.

Сейчас для обхода блокировок сайтов используются различные способы. Так, в прошлом году норвежская Opera Software включил в доступную для всех версию браузера бесплатную функцию VPN — технологию, позволяющую обходить блокировки сайтов и менять IP-адреса.

Комментарии
3
Федор Черняков
Вообще, строго говоря, запрещать что-либо - это прошлый век. Надо создавать условия.
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Геннадий Петропольский
это вам всем надо доступ заблокировать, причем ко всему и повсеместно!!! лучше бы закон о "запрете блокировки мозгов" придумали, а то он у вас "вне зоны доступа" судя по всему!!!
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Иван Фокин
Салтыков-Щедрин на Руси будет вечно актуален: "Не пущать! Запретить!". А давайте запретим Государственной Думе запрещать, но разрешим ей думать иногда. Это так полезно! Вообще, кому какое дело, что я хочу смотреть и читать? Идите в пень со своими запретами. Задолбали! Сначала экономикой займитесь, а потом заглядывайте в мой ноутбук и компьютер! Мерзавцы!
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