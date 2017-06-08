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17:02 (мск), источник: Агентство городских новостей «Москва»

Явка на голосовании по включению домов в программу реновации Москвы превысила 60%

Явка на голосовании по включению домов в программу реновации жилфонда Москвы превысила 60%, сообщил журналистам председатель Общественной палаты Москвы Константин Ремчуков.

Источник: РИА "Новости"

«До окончания голосования о включении домов в программу осталось всего семь дней. С 15 мая по 7 июня проголосовали и были учтены голоса 204,5 тыс. квартир, что составляет 60,5% от общего числа квартир, которые должны принять участие в голосовании. За три недели 60,5% проголосовавших — это беспрецедентный характер активности жителей, потому что я не помню, чтобы у нас на каких-то последних выборах была такая явка. Это означает, что с одной стороны проблема реновации является актуальной, с другой демонстрирует, что москвичи настроены решать проблему в рамках предложенных процедур голосования. Это говорит о доверии к этим процедурам», — пояснил он.

Голосование жителей пятиэтажных домов о включении в проект программы реновации, которое продлится до 15 июня 2017 г., стартовало в столице 15 мая.

Справка
Главное о программе реновации московского жилья

Редакция проекта Новости.Mail.Ru кратко и наглядно отвечает на вопросы, волнующие жителей столичных пятиэтажек.

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Более 60% москвичей проголосовали по программе реновации
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