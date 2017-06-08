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14:12 (мск), источник: NewsKo

Глава региона впервые выступил перед заксобранием

Сегодня врио губернатора Пермского края впервые представил депутатам краевого Законодательного собрания доклад о приоритетных направлениях работы краевого правительства.

Он сразу заявил, что главная проблемная сфера для Пермского края — это здравоохранение.

«В основном возникают вопросы по качеству медицинской помощи и её доступности, возможности попасть на приём к специалисту. И сложности есть как в крупных городах, так и в сельской местности. В чём причина сложившейся ситуации? Средства в этой сфере есть. Растёт объём стационарной помощи, который за последние четыре года вырос на 18%, но при этом объём амбулаторной помощи вырос всего на 4%, а объём кредиторской задолженности поликлиник составляет 700 млн руб.», — говорит глава региона.

Но проблема в данной сфере, по мнению Максима Решетникова, кроется не только в финансах — требуется «перезагрузка» поликлиник.

«Мы запустили в апреле проект по контролю работы врачей на предмет соотношения времени на первичный приём в 12 поликлиниках и создали кабинеты неотложной помощи и кабинеты, где можно получить справку и выписать рецепт», — отметил Решетников.

В результате отказ от записи к участковому снизился с 20 до 15%, увеличилась запись на приём через интернет с 5 до 10%. Ожидание приёма уменьшилось до пяти дней, раньше период ожидания составлял от 7 до 14 дней в тех больницах, где была реорганизована работа.

Глава региона отметил, что это только начало работы и на следующем этапе потребуется реорганизации зоны приёма, регистратуры и других подразделений учреждений первичного амбулаторного звена.

Одной из задач Максим Решетников назвал и повышение числа участковых на 10%. Кроме того, сейчас есть проблема в подготовке врачей, так как сократилось количество мест в ординатуре.

«Специалистов мы выпускаем до 600 человек в год, а в ординатуре 114 мест. Нужно из краевого бюджета обеспечить дофинансирование ординатуры», — подчеркнул глава региона.

Он также упомянул о программе строительства 26 школ, которые должны «разгрузить» школы, где есть риски третьих смен, необходимо также заменить ветхие здания.

Максим Решетников рассказал и о промышленности, развитии внутрикраевой кооперации. Потенциал в этих сферах, по его словам, большой, нужно только снижать издержки, продвигать идею создания кластеров и вывода продукции на экспорт. Решетников упомянул, что сейчас планируется создание двух промышленных кластеров в регионе по сельхозмашиностроению и композитам.

Что касается малого и среднего бизнеса, Максим Решетников отметил, что основной запрос в этой сфере касается вывода всех компаний на легальную работу и потому необходимо нацелить всю реформу контрольно-надзорной деятельности на это.

Не обошёл стороной глава региона и дороги, отметив, что приоритетными являются проекты федеральной дороги Пермь-Екатеринбург, а также дороги до Кунгура. Среди важнейших региональных проектов по реконструкции были названы шоссе Космонавтов, Восточный обход, дорога Полазна-Чусовой.

«Обход Чусового до 2019 года мы должны построить, но я считаю важным соединить и Березники с Соликамском четырёхполосной дорогой», — сказал Максим Решетников.

В конце своего доклада он отметил, что люди не ждут чего-то сверхъестественного от власти, они хотят, чтобы были больницы и хорошие дороги, были благоустроенными улицы и интересно было проводить свой досуг.

После доклада он ответил на вопросы депутатов. В частности, Татьяна Миролюбова поинтересовалась судьбой инвестпроекта «Пермь Великая», на что Максим Решетников ответил, что ему накануне звонили из министерства образования и предложили сделать хороший учебник по краеведению. И это, по его словам, имеет смысл, так как даже жители Прикамья не знают свой регион.

После чего руководитель фракции «Единой России» в заксобрании Юрий Борисовец отметил, что доклад ему понравился, так как он представил одну из самых чётких концепций развития за последние несколько лет.

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