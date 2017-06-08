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14:18 (мск), источник: Коммерсантъ

Начальник ГУ МВД Прикамья опроверг слухи о своей отставке

Начальник ГУ МВД по Пермскому краю Виктор Кошелев опроверг появлявшуюся в СМИ информацию о своей грядущей отставке.

«Если это планировалось бы, то наверняка я бы об этом знал». — заявил он «Ъ». По словам начальника главка, он планирует продолжить работать в Перми.

Виктор Кошелев возглавляет ГУ МВД по Пермскому краю с мая 2014 года. В апреле 2017 года в краевых СМИ появилась информация о возможном переводе генерал-лейтенанта Кошелева в Москву. В качестве его преемника на посту начальника краевого главка МВД назывался начальник УМВД Екатеринбурга полковник Трифонов.

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