Начальник ГУ МВД Прикамья опроверг слухи о своей отставке

«Если это планировалось бы, то наверняка я бы об этом знал». — заявил он «Ъ». По словам начальника главка, он планирует продолжить работать в Перми.



Виктор Кошелев возглавляет ГУ МВД по Пермскому краю с мая 2014 года. В апреле 2017 года в краевых СМИ появилась информация о возможном переводе генерал-лейтенанта Кошелева в Москву. В качестве его преемника на посту начальника краевого главка МВД назывался начальник УМВД Екатеринбурга полковник Трифонов.