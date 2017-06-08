Начальник ГУ МВД Прикамья опроверг слухи о своей отставке
Начальник ГУ МВД по Пермскому краю Виктор Кошелев опроверг появлявшуюся в СМИ информацию о своей грядущей отставке.
Начальник ГУ МВД по Пермскому краю Виктор Кошелев опроверг появлявшуюся в СМИ информацию о своей грядущей отставке.
«Если это планировалось бы, то наверняка я бы об этом знал». — заявил он «Ъ». По словам начальника главка, он планирует продолжить работать в Перми.
Виктор Кошелев возглавляет ГУ МВД по Пермскому краю с мая 2014 года. В апреле 2017 года в краевых СМИ появилась информация о возможном переводе