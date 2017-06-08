Петропавловский район Воронежской области лишился главы

Глава администрации Петропавловского района Алексей Собкалов на встрече с губернатором заявил, что не будет участвовать в новом конкурсе на должность руководителя района.

Алексей Гордеев это решение поддержал и предложил чиновнику перейти на работу в региональное облправительство. Губернатор считает, что опыт управленца еще пригодится нашей области.

«До осени 2017 года исполнять обязанности главы администрации района будет Юрий Шевченко, который сейчас занимает пост заместителя руководителя», — сообщают в пресс-службе облправительства.

Отметим, что конкурс по выбору нового главы Петропавловского района пройдет осенью 2017 года после выборов в совет народных депутатов.