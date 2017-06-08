Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Трамп устал бояться и взял курс на Москву
Это норма: пять мифов о сексе
ЛНР и Украина заявили о потерях Киева в боях
Стали известны первые подробности родов Амаль Клуни
7 видов туфель, которые сейчас в моде
Побольше жира: как правильно приготовить барбекюСоветы по приготовлению мяса на углях от обладателя звезды Мишлен.
Аглая Тарасова сыграла дочь диссидента в сериале: первые кадры
«Фабрика звезд» возвращается на телеэкраны
100 домов исключили из программы реновации в Москве
Как не платить за услуги ЖКХ во время отпуска?
СМИ США комментируют «боевое» интервью Путина каналу NBC
ВСУ двумя ударами вынесут войска РФ – депутат Рады
Юная модель отметила годовщину свадьбы с 63-летним миллиардером
Собчак очаровала Петербург роскошным нарядом (фото)
Бойцы ДНР убили снайпера ВСУ из крупнокалиберного пулемета – СМИ
ВСУ двумя ударами вынесут войска РФ – депутат Рады
Фото дня: в Китае открыли мегадорогу
Новый «Туарег»: фото без камуфляжа
Фоторепортажи
9Теракт в Манчестере
15Последствия урагана в Москве
14:32 (мск), источник: Новости Воронежа

Петропавловский район Воронежской области лишился главы

Алексею Собкалову предложили перейти на работу в облправительство.

Источник: Новости Воронежа

Глава администрации Петропавловского района Алексей Собкалов на встрече с губернатором заявил, что не будет участвовать в новом конкурсе на должность руководителя района.

Алексей Гордеев это решение поддержал и предложил чиновнику перейти на работу в региональное облправительство. Губернатор считает, что опыт управленца еще пригодится нашей области.
«До осени 2017 года исполнять обязанности главы администрации района будет Юрий Шевченко, который сейчас занимает пост заместителя руководителя», — сообщают в пресс-службе облправительства.

Отметим, что конкурс по выбору нового главы Петропавловского района пройдет осенью 2017 года после выборов в совет народных депутатов.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Петропавловский район Воронежской области лишился главы
В Госдуму внесли законопроект о запрете обхода блокировок сайтов
Арабские страны готовят список требований к Катару
В Госдуме предложили сажать на 5 лет организаторов «каруселей»
МИД РФ предложил ведущей CNN взять интервью у мальчика из Алеппо
Тереза Мэй проголосовала на парламентских выборах
30% россиян оказались генетически предрасположенными к депрессии
Российский хоккеист назвал Олимпиаду посредственным турниром
Спорт
Их осталось только девять. Как изменилась сборная России Станислав Черчесов включил в заявку сборной на Кубок конфедераций только девять человек, игравших на Евро-2016 у Леонида Слуцкого
Авто
Из старого «Соляриса» сделали новый ультрабюджетный седан На автосалоне в китайском Чунцине дебютировала новая модель марки Hyundai — недорогой компактный седан Reina
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Боярская, Ходченкова и Ревва на открытии «Кинотавра-2017» 7 июня в Сочи стартовал 28-й кинофестиваль «Кинотавр», торжественную церемонию открытия которого посетили главные звезды российского кино и телевидения
Недвижимость
Как сэкономить на квартплате во время отпуска?
Как обустроить маленький домик: 10 классных идей
За сортировку мусора будут давать скидки на оплату ЖКУ
На рынок Петербурга вывели на треть больше жилья
Леди
Какие купальники сейчас в моде (фото) Ложная скромность — лучшее определение для купальников этого лета.
Дети
Полная девочка в розовом купальнике стала героем интернета Страдающая от ожирения 13-летняя британка ответила на травлю в школе, выложив в соцсети свое фото на пляже.
Все о ремонте
В интерьер вернулась мода на 1970-е
Как оформить открытый балкон: 12 идей
Как по-разному использовать подушки в интерьере?
Как обустроить квартиру-студию: 10 примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь