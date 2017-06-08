Левченко: Международный форум «Байкал» в 2017 году должен пройти на самом высоком уровне
Мероприятие проведут с 19 по 25 июня.
Мероприятие проведут с 19 по 25 июня.
Международный форум «Байкал» в 2017 году должен пройти на самом высоком уровне, заявил губернатор региона Сергей Левченко на заседании рабочей группы по подготовке и проведению форума сегодня, 8 июня. Ежегодное мероприятие проведут с 19 по 25 июня года в Ольхонском районе Приангарья. Программа предусматривает два основных направления: «Молодые ученые: наука о жизни и зеленые технологии» и «Экология, сохранение, рациональное использование водных ресурсов и их охрана. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в
«Мероприятие вошло в Календарь основных событий в сфере государственной молодежной политики, реализуемых в субъектах РФ при поддержке полномочного представителя президента России в Сибирском федеральном округе. Мы должны все организовать так, чтобы наши гости провели время с пользой, отдохнули, и все время пребывания в Иркутской области находились в полной безопасности», — отметил губернатор Сергей Левченко.
Министр по молодежной политике Иркутской области Александр Попов рассказал, что традиционно форум состоится на Малом море в Ольхонском районе (гостиный двор «Баяр» и база отдыха «Наратэй»). На мероприятие было подано свыше 1 тысячи заявок из 74-х регионов РФ и 22-х стран. По итогам отбора участниками определены 550 молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет из 51-го региона РФ, 27-ми муниципальных образований Иркутской области, семи стран (Австралия, Иордания, Китай, Монголия, Казахстан, Россия, Словакия).
«На сегодняшний день к участию в образовательной и деловой программе форума приглашены 26 экспертов федерального уровня, и 41 регионального уровня. В качестве почетных гостей приглашены полномочный представитель президента РФ в СФО Сергей Меняйло, губернатор Иркутской области Сергей Левченко, руководитель Федерального агентства по делам молодежи Александр Бугаев, председатель Заксобрания Иркутской области Сергей Брилка, заместитель министра образования и науки РФ Вениамин Каганов, министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской, председатель общероссийской общественной организации “Российский Союз молодежи” Павел Красноруцкий», — сообщил Александр Попов.
Также министр по молодежной политике рассказал о мероприятиях, которые пройдут в рамках форума. Это митинг «Свеча Памяти», конкурс патриотической песни,
«24 июня станет ключевым днем форума, так как участники предстанут перед экспертной комиссией на Всероссийском конкурса молодежных проектов, на реализацию которых Федеральное агентство по делам молодежи планирует выделить 2 млн рублей. Распределены они будут по 100, 200 и 300 тысяч рублей на проект», — рассказал Александр Попов.
В данный момент ведутся переговоры с представителями бизнеса для привлечения внебюджетных средств.
По словам министра спорта региона Ильи Резника, ведомством разработаны предложения по спортивным мероприятиям. Это занятия по общефизической подготовке и подготовке к сдаче нормативов Всероссийского
Безопасность и порядок на территории форума будут обеспечивать представители МВД и МЧС.