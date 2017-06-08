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15:46 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Левченко: Международный форум «Байкал» в 2017 году должен пройти на самом высоком уровне

Мероприятие проведут с 19 по 25 июня.

Международный форум «Байкал» в 2017 году должен пройти на самом высоком уровне, заявил губернатор региона Сергей Левченко на заседании рабочей группы по подготовке и проведению форума сегодня, 8 июня. Ежегодное мероприятие проведут с 19 по 25 июня года в Ольхонском районе Приангарья. Программа предусматривает два основных направления: «Молодые ученые: наука о жизни и зеленые технологии» и «Экология, сохранение, рациональное использование водных ресурсов и их охрана. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе облправительства.

«Мероприятие вошло в Календарь основных событий в сфере государственной молодежной политики, реализуемых в субъектах РФ при поддержке полномочного представителя президента России в Сибирском федеральном округе. Мы должны все организовать так, чтобы наши гости провели время с пользой, отдохнули, и все время пребывания в Иркутской области находились в полной безопасности», — отметил губернатор Сергей Левченко.

Министр по молодежной политике Иркутской области Александр Попов рассказал, что традиционно форум состоится на Малом море в Ольхонском районе (гостиный двор «Баяр» и база отдыха «Наратэй»). На мероприятие было подано свыше 1 тысячи заявок из 74-х регионов РФ и 22-х стран. По итогам отбора участниками определены 550 молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет из 51-го региона РФ, 27-ми муниципальных образований Иркутской области, семи стран (Австралия, Иордания, Китай, Монголия, Казахстан, Россия, Словакия).

«На сегодняшний день к участию в образовательной и деловой программе форума приглашены 26 экспертов федерального уровня, и 41 регионального уровня. В качестве почетных гостей приглашены полномочный представитель президента РФ в СФО Сергей Меняйло, губернатор Иркутской области Сергей Левченко, руководитель Федерального агентства по делам молодежи Александр Бугаев, председатель Заксобрания Иркутской области Сергей Брилка, заместитель министра образования и науки РФ Вениамин Каганов, министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской, председатель общероссийской общественной организации “Российский Союз молодежи” Павел Красноруцкий», — сообщил Александр Попов.

Также министр по молодежной политике рассказал о мероприятиях, которые пройдут в рамках форума. Это митинг «Свеча Памяти», конкурс патриотической песни, мастер-классы, творческие площадки «Пространство молодежного творчества» (архитектура, фотография, сибирские ремесла), показательные занятия с участниками форума по анализу гидрохимической, микробиологической, биологической составляющих водную толщу на научно-исследовательском судне «Академик Коптюг», показ русского традиционного костюма с лекцией, встреча с иркутскими кинематографистами с демонстрацией фильмов, выставка фотографий «Молодежь Прибайкалья: дружба без границ», приуроченная к 80-летию Иркутской области, добровольческая акция «Больше доноров — больше жизни».

«24 июня станет ключевым днем форума, так как участники предстанут перед экспертной комиссией на Всероссийском конкурса молодежных проектов, на реализацию которых Федеральное агентство по делам молодежи планирует выделить 2 млн рублей. Распределены они будут по 100, 200 и 300 тысяч рублей на проект», — рассказал Александр Попов.

В данный момент ведутся переговоры с представителями бизнеса для привлечения внебюджетных средств.

По словам министра спорта региона Ильи Резника, ведомством разработаны предложения по спортивным мероприятиям. Это занятия по общефизической подготовке и подготовке к сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», соревнования по шахматам, перетягивание каната, турниры по гиревому спорту, кроссфиту и национальной бурятской борьбе.

Безопасность и порядок на территории форума будут обеспечивать представители МВД и МЧС.

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