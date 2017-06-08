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15:35 (мск), источник: Pro Город Самара

Чиновникам Ленинского района запретили краситься на работе и пить из пластиковых стаканов

Глава Ленинского района Самары Дмитрий Титов утвердил «Кодекс этики и служебного поведения муниципальных служащих». Соответствующий документ был опубликован на официальном сайте мэрии города.

Кодекс содержит основные принципы и правила служебного поведения, а также рекомендации насчет стиля общения и внешнего вида чиновников. В разделе рекомендательных правил содержатся 10 довольно интересных и нестандартных пунктов. Так, согласно им служащие должны со всеми здороваться в независимости от пола, ранга и служебного положения. Кроме того, на их рабочем месте не должно быть клочков бумаги, крошек от еды, мягких игрушек и художественной литературы. Также чиновникам запрещается краситься на рабочем месте, делать прически и есть. Кстати, использование пластиковых стаканчиков теперь тоже под запретом, поскольку это негативно влияет на имидж. Табу наложили и на компьютерные игры.

Что касается стиля общения, то здесь кодекс рекомендует не забывать поздравлять коллег с праздниками и днями рождения. Это нужно делать искренне, но без лишнего шума. Также муниципалов призывают сдерживать свое излишнее любопытство и не расспрашивать коллег о личной жизни. Любителей жаргонных словечек и сленговых оборотов призывают исключить их из своей речи. Помимо этого, кодекс советует не отказываться от корпоративных мероприятий и призывает дружить с коллегами.

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