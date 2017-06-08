Казахстанец попросил Касымова вернуть его депортированную жену из Китая
Казахстанец Турсын Борибай обратился к министру внутренних дел Казахстана Калмуханбету Касымову с просьбой помочь в решении его проблемы.
Казахстанец Турсын Борибай обратился к министру внутренних дел Казахстана Калмуханбету Касымову с просьбой помочь в решении его проблемы.
Парень женился на гражданке КНР, которую депортировали из Казахстана, сообщает Abai.kz.
В 2015 году он познакомился с гражданкой Китая Иманали Жазирой, с которой вскоре захотел создать семью.
Однако 7 июня 2016 года Жазиру депортировали из Казахстана на пять лет
Самое главное, что согласно закону «О миграции» люди, неоднократно нарушившие закон РК, не имеют права на постоянное проживание в стране, однако Жазира нарушила закон впервые.
С момента депортации невесты Турсына Борибая прошел год. Впереди еще четыре года.