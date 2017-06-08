Казахстанец попросил Касымова вернуть его депортированную жену из Китая

Парень женился на гражданке КНР, которую депортировали из Казахстана, сообщает Abai.kz.

В 2015 году он познакомился с гражданкой Китая Иманали Жазирой, с которой вскоре захотел создать семью.

Однако 7 июня 2016 года Жазиру депортировали из Казахстана на пять лет из-за нарушения закона по статье 517 КоАП РК части 2 «Нарушение иностранцем или лицом без гражданства законодательства Республики Казахстан в области миграции населения».

Самое главное, что согласно закону «О миграции» люди, неоднократно нарушившие закон РК, не имеют права на постоянное проживание в стране, однако Жазира нарушила закон впервые.

С момента депортации невесты Турсына Борибая прошел год. Впереди еще четыре года.