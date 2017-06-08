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15:00 (мск), источник: Капитал

Кабмин отменил госрегулирование цен на продукты

Кабинет Министров отменил государственное регулирование цен на продукты питания с 1 июля, говорится в постановлении Кабмина № 394 от 7 июня, передают «Українські новини».

Источник: Капитал

Отмечается, что главная цель этих изменений — снижение административного давления на бизнес, устранение чрезмерного вмешательства государства в экономические процессы, развитие конкуренции и дебюрократизация (дерегулирование) в сфере ценообразования.

Ожидается, что это решение упростит процедуру изменения цен в зависимости от ценовых колебаний рынка, что позволит производителям быстрее реагировать на изменения конъюнктуры.

Данным постановлением Кабмин отменил для производителей продовольственных товаров обязательство подачи в Госпродпотребслужбу обоснования необходимости изменения оптово-отпускных цен на свою продукцию.

Также отменен порядок формирования цен на продовольственные товары, который был утвержден в 2008 году.

Действие постановления распространяется на предельные торговые надбавки к оптовой цене производителя на муку, хлеб, макаронные изделия, крупы, сахар, говядину, свинину и мясо птицы, колбасные изделия вареные, молоко, сыр, сметану, масло сливочное, масло подсолнечное, яйца куриные не выше 15%, а также на предельные уровни рентабельности и торговые надбавки на детское питание, предельные размеры платы за услуги, предоставляемые в торговых объектах, на рынках по продаже продовольственных и непродовольственных товаров, на предельные уровни цен, нормативы рентабельности (в размере не выше 20%) за предоставление в аренду торговых помещений (площадей), торгово-технологического и/или холодильного оборудования в торговых объектах, на рынках по продаже продовольственных и непродовольственных товаров.

Как сообщалось, на октябрь-декабрь 2016 года правительство в качестве эксперимента отменило нормы по установлению максимальной торговой надбавки в 15−20% на 17 групп товаров, в частности на крупы, мясо, молоко, муку, колбасы, яйца, сыр, сметану, масло с целью принятия решения о действии такого регулирования в будущем вообще.

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