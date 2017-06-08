Якобу представили новый проект застройки набережной Исети

Проектом занималось ЗАО «Екатеринбурггорпроект». Разработчики концепции застройки предлагают возвести в квадрате этих улиц здание администрации Октябрьского района и три жилых многоквартирных дома. Проект предусматривает благоустройство набережной, попадающей в зону застройки, пишет «Коммерсантъ-Урал».

Александр Якоб рекомендовал продолжить разработку проекта и согласовать действия с департаментом архитектуры и градостроительства горадминистрации.