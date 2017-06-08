Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Трамп устал бояться и взял курс на Москву
Мочка уха предупредит о возможном инсульте
Лавров отреагировал на действия Польши против Калининграда
Семилетняя девочка собрала для спасшей ее папу больницы 7 миллионов рублей
Юная модель отметила годовщину свадьбы с 63-летним миллиардером
Побольше жира: как правильно приготовить барбекюСоветы по приготовлению мяса на углях от обладателя звезды Мишлен.
Аглая Тарасова сыграла дочь диссидента в сериале: первые кадры
«Фабрика звезд» возвращается на телеэкраны
Жильцы первых 18 пятиэтажек отказались от расселения
Названы лучшие для жизни районы Петербурга
СМИ США комментируют «боевое» интервью Путина каналу NBC
ВСУ двумя ударами вынесут войска РФ – депутат Рады
Как дочь Иосифа Пригожина отпраздновала выпускной (фото)
7 видов туфель, которые сейчас в моде
Бойцы ДНР убили снайпера ВСУ из крупнокалиберного пулемета – СМИ
ВСУ двумя ударами вынесут войска РФ – депутат Рады
1 100 км на одной заправке: начат выпуск новой версии Lada Vesta
Новый владелец Saab показал автомобиль будущего
Фоторепортажи
9Теракт в Манчестере
15Последствия урагана в Москве
14:56 (мск), источник: УралПолит.ру

Якобу представили новый проект застройки набережной Исети

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июня, ИА УралПолит.Ru. Главе администрации Екатеринбурга Александру Якобу в ходе объезда Октябрьского района презентовали проект застройки в квадрате улиц Белинского — Твертинина — Луначарского — Большакова.

Источник: УралПолит.ру

Проектом занималось ЗАО «Екатеринбурггорпроект». Разработчики концепции застройки предлагают возвести в квадрате этих улиц здание администрации Октябрьского района и три жилых многоквартирных дома. Проект предусматривает благоустройство набережной, попадающей в зону застройки, пишет «Коммерсантъ-Урал».

Александр Якоб рекомендовал продолжить разработку проекта и согласовать действия с департаментом архитектуры и градостроительства горадминистрации.

Как сообщает пресс-служба администрации, в ходе объезда района Якоб проинспектировал строительство нового футбольного стадиона на территории физкультурно-оздоровительного комплекса «Факел» в поселке Компрессорном.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Предприниматели свердловских моногородов получат на развитие 31,3 миллиона
В Госдуму внесли законопроект о запрете обхода блокировок сайтов
Арабские страны готовят список требований к Катару
В Госдуме предложили сажать на 5 лет организаторов «каруселей»
МИД РФ предложил ведущей CNN взять интервью у мальчика из Алеппо
Тереза Мэй проголосовала на парламентских выборах
30% россиян оказались генетически предрасположенными к депрессии
Российский хоккеист назвал Олимпиаду посредственным турниром
Спорт
Их осталось только девять. Как изменилась сборная России Станислав Черчесов включил в заявку сборной на Кубок конфедераций только девять человек, игравших на Евро-2016 у Леонида Слуцкого
Авто
Из старого «Соляриса» сделали новый ультрабюджетный седан На автосалоне в китайском Чунцине дебютировала новая модель марки Hyundai — недорогой компактный седан Reina
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Боярская, Ходченкова и Ревва на открытии «Кинотавра-2017» 7 июня в Сочи стартовал 28-й кинофестиваль «Кинотавр», торжественную церемонию открытия которого посетили главные звезды российского кино и телевидения
Недвижимость
Основные мошеннические схемы с продажей дач
На заводской башне в Петербурге разместят смотровую площадку
Эксперты рассказали о дешевых «трешках» в Петербурге
На рынок Петербурга вывели на треть больше жилья
Леди
Какие купальники сейчас в моде (фото) Ложная скромность — лучшее определение для купальников этого лета.
Дети
Полная девочка в розовом купальнике стала героем интернета Страдающая от ожирения 13-летняя британка ответила на травлю в школе, выложив в соцсети свое фото на пляже.
Все о ремонте
Дизайн интерьера ванной комнаты на даче
Как выбрать квартиру со свободной планировкой?
Как быстро и без усилий обновить интерьер: 5 советов
Как правильно выбрать зелёные обои?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь