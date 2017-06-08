Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Трамп устал бояться и взял курс на Москву
Инсульт ведет к алкоголизму
Страна, где пенсию платят госслужащим, а остальных содержат дети
Семилетняя девочка собрала для спасшей ее папу больницы 7 миллионов рублей
52-летняя Ирина Безрукова кардинально сменила имидж (фото)
Побольше жира: как правильно приготовить барбекюСоветы по приготовлению мяса на углях от обладателя звезды Мишлен.
Аглая Тарасова сыграла дочь диссидента в сериале: первые кадры
«Фабрика звезд» возвращается на телеэкраны
100 домов исключили из программы реновации в Москве
Как не платить за услуги ЖКХ во время отпуска?
Воинственность Киева достигла небывалых вершин – СМИ
ВСУ двумя ударами вынесут войска РФ – депутат Рады
Дженнифер Лопес показала, как выглядит без макияжа
Как дочь Иосифа Пригожина отпраздновала выпускной (фото)
70-летняя Васильева показала смелое фото без парика - СМИ
«Прилетел и сжег дотла»: СМИ о «Шмеле»-убийце РФ
Фото дня: в Китае открыли мегадорогу
Новый «Туарег»: фото без камуфляжа
Фоторепортажи
10Шестидневная война
7Заработала самая мощная в мире плавучая солнечная электростанция
15:43 (мск), источник: РИА Новости

Песков заявил, что впервые слышит о скандале с жильем для ветеранов в Крыму

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. В Кремле не знают о ситуации с выдачей ветеранам войны непригодных для проживания квартир; информацию необходимо проверить, об этом журналистам в четверг сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Источник: РИА "Новости"

Ранее в СМИ появилась информация о выдаче в канун Дня Победы ветеранам Великой Отечественной войны непригодных квартир на Античном проспекте в Севастополе. Внучка одного из ветеранов рассказала журналистам, что вместо целой квартиры пенсионеру предоставили половину: однокомнатная квартира разделена перегородкой, из подъезда установлены две входные двери, частично отсутствуют коммуникации. Старший помощник руководителя севастопольского управления СК РФ Ольга Постнова сообщила, что следователи Севастополя проверяют данную информацию.

«Я, к сожалению, пропустил эту информацию… Я не знаю, о чем идет речь, мне нужно время проверить. Я первый раз от вас об этом слышу», — сказал Песков.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Киев задумался о выставлении Москве счета за 'разбитые' дороги в Крыму
В Госдуму внесли законопроект о запрете обхода блокировок сайтов
«Аль-Джазира» отказалась менять редполитику, несмотря на кризис
В Госдуме предложили сажать на 5 лет организаторов «каруселей»
МИД РФ предложил ведущей CNN взять интервью у мальчика из Алеппо
Медведев: в России любят получать государственные награды
30% россиян оказались генетически предрасположенными к депрессии
Российский хоккеист назвал Олимпиаду посредственным турниром
Спорт
Их осталось только девять. Как изменилась сборная России Станислав Черчесов включил в заявку сборной на Кубок конфедераций только девять человек, игравших на Евро-2016 у Леонида Слуцкого
Авто
Из старого «Соляриса» сделали новый ультрабюджетный седан На автосалоне в китайском Чунцине дебютировала новая модель марки Hyundai — недорогой компактный седан Reina
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Боярская, Ходченкова и Ревва на открытии «Кинотавра-2017» 7 июня в Сочи стартовал 28-й кинофестиваль «Кинотавр», торжественную церемонию открытия которого посетили главные звезды российского кино и телевидения
Недвижимость
Основные мошеннические схемы с продажей дач
Как сэкономить на квартплате во время отпуска?
Как сделать французскую террасу на даче
100 домов исключили из программы реновации в Москве
Леди
Какие купальники сейчас в моде (фото) Ложная скромность — лучшее определение для купальников этого лета.
Дети
Полная девочка в розовом купальнике стала героем интернета Страдающая от ожирения 13-летняя британка ответила на травлю в школе, выложив в соцсети свое фото на пляже.
Все о ремонте
Как оформить углы в квартире: 15 идей
Как выбрать ванну: 5 главных критериев
Что можно сделать из хрущевки: 5 примеров
Изобретения, которые помогают экономить воду в ванной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь