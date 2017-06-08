Песков заявил, что впервые слышит о скандале с жильем для ветеранов в Крыму

Ранее в СМИ появилась информация о выдаче в канун Дня Победы ветеранам Великой Отечественной войны непригодных квартир на Античном проспекте в Севастополе. Внучка одного из ветеранов рассказала журналистам, что вместо целой квартиры пенсионеру предоставили половину: однокомнатная квартира разделена перегородкой, из подъезда установлены две входные двери, частично отсутствуют коммуникации. Старший помощник руководителя севастопольского управления СК РФ Ольга Постнова сообщила, что следователи Севастополя проверяют данную информацию.

«Я, к сожалению, пропустил эту информацию… Я не знаю, о чем идет речь, мне нужно время проверить. Я первый раз от вас об этом слышу», — сказал Песков.