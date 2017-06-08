Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: власти готовят атаку на рубль
Мочка уха предупредит о возможном инсульте
Порошенко сделал поручение, касающееся закупки топлива у России
Семилетняя девочка собрала для спасшей ее папу больницы 7 миллионов рублей
Как дочь Иосифа Пригожина отпраздновала выпускной (фото)
Побольше жира: как правильно приготовить барбекюСоветы по приготовлению мяса на углях от обладателя звезды Мишлен.
Аглая Тарасова сыграла дочь диссидента в сериале: первые кадры
«Фабрика звезд» возвращается на телеэкраны
100 домов исключили из программы реновации в Москве
Как не платить за услуги ЖКХ во время отпуска?
Воинственность Киева достигла небывалых вершин – СМИ
ВСУ двумя ударами вынесут войска РФ – депутат Рады
52-летняя Ирина Безрукова кардинально сменила имидж (фото)
Юная модель отметила годовщину свадьбы с 63-летним миллиардером
70-летняя Васильева показала смелое фото без парика - СМИ
«Прилетел и сжег дотла»: СМИ о «Шмеле»-убийце РФ
Фото дня: в Китае открыли мегадорогу
Новый «Туарег»: фото без камуфляжа
Фоторепортажи
10Шестидневная война
7Заработала самая мощная в мире плавучая солнечная электростанция
15:37 (мск), источник: Sputniknews.kz

«Акции Акишева котируются низко»: Ашимбаев предрек перестановки в Нацбанке

АСТАНА, 8 июн — Sputnik. Известный казахстанский политолог Данияр Ашимбаев считает, что в ближайшие несколько месяцев могут произойти кадровые перемены в руководстве Национального банка.

Источник: Sputniknews.kz

«Сейчас начинается ЭКСПО, и понятно, что в этот период никаких громких отставок не планируется. То есть все, кого можно было назначить, назначили до ЭКСПО, все остальные отложены на осень, насколько я понимаю — это касается и правительства, и акиматов, и Нацбанка… По итогам летней кампании будет ясно, у кого какие перспективы. Но на данный момент, думаю, “акции” Акишева котируются очень низко. И я думаю, что по итогам ближайших трех месяцев может быть принято какое-то решение», — заявил Ашимбаев в интервью корреспонденту Sputnik Казахстан.

По мнению политолога, позиция Нацбанка выглядит неубедительной на фоне череды скандалов, которые преследуют Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ) в последние полгода.

«Количество скандалов вокруг финансовой системы страны продолжает увеличиваться. Позиция Нацбанка по многим вопросам выглядит желанием спрятаться в кусты, пересидеть сложные моменты, дожидаясь, пока кем-то будет принято решение», — отметил Ашимбаев.

При этом у нынешнего главы Нацбанка нет полного контроля над ситуацией, а также ему не хватает политического веса и авторитета для ее урегулирования, считает политолог.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
'Акции Акишева котируются низко': Ашимбаев предрек перестановки в Нацбанке
В Госдуму внесли законопроект о запрете обхода блокировок сайтов
«Аль-Джазира» отказалась менять редполитику, несмотря на кризис
В Госдуме предложили сажать на 5 лет организаторов «каруселей»
МИД РФ предложил ведущей CNN взять интервью у мальчика из Алеппо
Медведев: в России любят получать государственные награды
30% россиян оказались генетически предрасположенными к депрессии
Российский хоккеист назвал Олимпиаду посредственным турниром
Спорт
Их осталось только девять. Как изменилась сборная России Станислав Черчесов включил в заявку сборной на Кубок конфедераций только девять человек, игравших на Евро-2016 у Леонида Слуцкого
Авто
Из старого «Соляриса» сделали новый ультрабюджетный седан На автосалоне в китайском Чунцине дебютировала новая модель марки Hyundai — недорогой компактный седан Reina
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Боярская, Ходченкова и Ревва на открытии «Кинотавра-2017» 7 июня в Сочи стартовал 28-й кинофестиваль «Кинотавр», торжественную церемонию открытия которого посетили главные звезды российского кино и телевидения
Недвижимость
Основные мошеннические схемы с продажей дач
11 беспроигрышных идей для загородного домика
100 домов исключили из программы реновации в Москве
В Москве подешевело вторичное жилье
Леди
Какие купальники сейчас в моде (фото) Ложная скромность — лучшее определение для купальников этого лета.
Дети
Полная девочка в розовом купальнике стала героем интернета Страдающая от ожирения 13-летняя британка ответила на травлю в школе, выложив в соцсети свое фото на пляже.
Все о ремонте
Как оформить углы в квартире: 15 идей
Как выбрать ванну: 5 главных критериев
Что можно сделать из хрущевки: 5 примеров
Изобретения, которые помогают экономить воду в ванной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь