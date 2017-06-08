«Акции Акишева котируются низко»: Ашимбаев предрек перестановки в Нацбанке

«Сейчас начинается ЭКСПО, и понятно, что в этот период никаких громких отставок не планируется. То есть все, кого можно было назначить, назначили до ЭКСПО, все остальные отложены на осень, насколько я понимаю — это касается и правительства, и акиматов, и Нацбанка… По итогам летней кампании будет ясно, у кого какие перспективы. Но на данный момент, думаю, “акции” Акишева котируются очень низко. И я думаю, что по итогам ближайших трех месяцев может быть принято какое-то решение», — заявил Ашимбаев в интервью корреспонденту Sputnik Казахстан.

По мнению политолога, позиция Нацбанка выглядит неубедительной на фоне череды скандалов, которые преследуют Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ) в последние полгода.

«Количество скандалов вокруг финансовой системы страны продолжает увеличиваться. Позиция Нацбанка по многим вопросам выглядит желанием спрятаться в кусты, пересидеть сложные моменты, дожидаясь, пока кем-то будет принято решение», — отметил Ашимбаев.

При этом у нынешнего главы Нацбанка нет полного контроля над ситуацией, а также ему не хватает политического веса и авторитета для ее урегулирования, считает политолог.