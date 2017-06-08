Премьер-министр Пакистана восхитился изменениями в Астане

Глава государства, поприветствовав премьер-министра Пакистана, выразил ему благодарность за участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества и открытии всемирной выставки EXPO-2017.

«Я благодарен за Ваше участие в открытии EXPO и работе завтрашнего саммита ШОС. Процесс принятия Пакистана в организацию был начат именно здесь 12 лет назад, завтра он будет завершен», — сказал Президент Казахстана.

Нурсултан Назарбаев подчеркнул важность налаживания межгосударственной кооперации и дальнейшего развития двусторонних отношений между Казахстаном и Пакистаном. В свою очередь, Наваз Шариф обратил внимание на преображение Астаны и отметил роль Нурсултана Назарбаева в строительстве новой столицы Казахстана.

«С Вашей стороны была проведена уникальная и удивительная работа по строительству Астаны. Я восхищен изменениями в столице Казахстана. Именно Ваше видение и лидерство привели к процветанию города и всей страны», — сказал премьер-министр Пакистана.

В завершение встречи были обсуждены актуальные вопросы двусторонних связей.