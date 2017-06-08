«Аль-Джазира» отказалась менять редполитику, несмотря на катарский кризис

Ранее вещающий из Дохи спутниковый телеканал «Аль-Джазира» был заблокирован на территории ОАЭ, а власти Иордании закрыли офис канала в Аммане. Саудовская Аравия потребовала от Катара немедленно изменить политику и сменить администрацию «Аль-Джазиры», чтобы вещание не шло вразрез с интересами стран Персидского залива и арабского мира.

«Редакционная политика “Аль-Джазиры” останется прежней, независимо от того, что происходит в этой связи», — заявил агентству Суаг.

Руководитель телекомпании охарактеризовал работу канала как независимую и профессиональную, отметив, что «Аль-Джазира» не вмешивается в дела стран Персидского залива.

Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ и Египет в понедельник объявили о разрыве дипотношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке террористических организаций и дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Власти восточной части Ливии, Йемена, а также Мальдивы, Мавритания, Коморские острова впоследствии также заявили о разрыве отношений с Катаром. О снижении уровня дипломатических отношений с Дохой заявили в Джибути. Сенегал отозвал своего посла в Катаре.