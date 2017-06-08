Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Трамп устал бояться и взял курс на Москву
Пищевые привычки, от которых нужно отказаться прямо сейчас
ЛНР и Украина заявили о потерях Киева в боях
Сын Аллы Пугачевой скучает по маме (видео)
Юная модель отметила годовщину свадьбы с 63-летним миллиардером
Побольше жира: как правильно приготовить барбекюСоветы по приготовлению мяса на углях от обладателя звезды Мишлен.
Боярская, Ходченкова и Ревва на открытии «Кинотавра-2017»
Путин высмеял подаренную ему режиссером пустую коробку от диска
100 домов исключили из программы реновации в Москве
Как не платить за услуги ЖКХ во время отпуска?
СМИ США комментируют «боевое» интервью Путина каналу NBC
ВСУ двумя ударами вынесут войска РФ – депутат Рады
Дженнифер Лопес показала, как выглядит без макияжа
Как дочь Иосифа Пригожина отпраздновала выпускной (фото)
70-летняя Васильева показала смелое фото без парика - СМИ
«Прилетел и сжег дотла»: СМИ о «Шмеле»-убийце РФ
Фото дня: в Китае открыли мегадорогу
Новый «Туарег»: фото без камуфляжа
Фоторепортажи
10Шестидневная война
10Атака на правительственные объекты в Тегеране
15:35 (мск), источник: РИА Новости

«Аль-Джазира» отказалась менять редполитику, несмотря на катарский кризис

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Исполняющий обязанности гендиректора телекомпании «Аль-Джазира» Мостефа Суаг заявил, что канал не будет менять редакционную политику, несмотря на дипломатический кризис между арабскими странами и Катаром, передает агентство Рейтер.

Источник: Reuters

Ранее вещающий из Дохи спутниковый телеканал «Аль-Джазира» был заблокирован на территории ОАЭ, а власти Иордании закрыли офис канала в Аммане. Саудовская Аравия потребовала от Катара немедленно изменить политику и сменить администрацию «Аль-Джазиры», чтобы вещание не шло вразрез с интересами стран Персидского залива и арабского мира.

«Редакционная политика “Аль-Джазиры” останется прежней, независимо от того, что происходит в этой связи», — заявил агентству Суаг.

Руководитель телекомпании охарактеризовал работу канала как независимую и профессиональную, отметив, что «Аль-Джазира» не вмешивается в дела стран Персидского залива.

Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ и Египет в понедельник объявили о разрыве дипотношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке террористических организаций и дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Власти восточной части Ливии, Йемена, а также Мальдивы, Мавритания, Коморские острова впоследствии также заявили о разрыве отношений с Катаром. О снижении уровня дипломатических отношений с Дохой заявили в Джибути. Сенегал отозвал своего посла в Катаре.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Киев задумался о выставлении Москве счета за 'разбитые' дороги в Крыму
В Госдуму внесли законопроект о запрете обхода блокировок сайтов
В Госдуме предложили сажать на 5 лет организаторов «каруселей»
МИД РФ предложил ведущей CNN взять интервью у мальчика из Алеппо
Медведев: в России любят получать государственные награды
30% россиян оказались генетически предрасположенными к депрессии
Российский хоккеист назвал Олимпиаду посредственным турниром
Спорт
Их осталось только девять. Как изменилась сборная России Станислав Черчесов включил в заявку сборной на Кубок конфедераций только девять человек, игравших на Евро-2016 у Леонида Слуцкого
Авто
Из старого «Соляриса» сделали новый ультрабюджетный седан На автосалоне в китайском Чунцине дебютировала новая модель марки Hyundai — недорогой компактный седан Reina
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Боярская, Ходченкова и Ревва на открытии «Кинотавра-2017» 7 июня в Сочи стартовал 28-й кинофестиваль «Кинотавр», торжественную церемонию открытия которого посетили главные звезды российского кино и телевидения
Недвижимость
Основные мошеннические схемы с продажей дач
11 беспроигрышных идей для загородного домика
100 домов исключили из программы реновации в Москве
В Москве подешевело вторичное жилье
Леди
История парфюмерии: какие духи были в моде 100 с лишним лет назад С чего начиналась парфюмерия и какие ароматы определили историю ее развития в XIX веке - в колонке парфюмерного критика
Дети
Полная девочка в розовом купальнике стала героем интернета Страдающая от ожирения 13-летняя британка ответила на травлю в школе, выложив в соцсети свое фото на пляже.
Все о ремонте
Как оформить углы в квартире: 15 идей
Как выбрать ванну: 5 главных критериев
Что можно сделать из хрущевки: 5 примеров
Изобретения, которые помогают экономить воду в ванной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь