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15:41 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

После претензий Росавиации прокуратура начала проверку Челябинского летного училища

По поручению Генпрокуратуры РФ в Челябинском летном училище гражданской авиации в эти дни проводится проверка. Ее ведет Уральская транспортная прокуратура совместно с Челябинской транспортной прокуратурой.

Как стало известно «ФедералПресс», в учебном заведении настаивают, что выявленные нарушения носят формальный характер и не касаются летной подготовки пилотов. Подробности в материале экспертного канала.

Поводом для проверки училища стало обращение Росавиации в Генеральную прокуратуру с просьбой изучить деятельность учебного заведения.

Директор ЧЛУГА Александр Матусевич утверждает, что на сегодняшний день было найдено нарушение. Оно касается оформления договора между абитуриентом и учебным заведением: оказалось, что в нем неверно сформулирован один пункт. Все итоги проверки будут озвучены позже.

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Напомним, в конце мая появилась информация о конфликте между ЧЛУГА и Росавиацией. Весной этого года Росавиация отказалась выдавать летные удостоверения выпускникам Челябинского летного училища гражданской авиации из-за отсутствия сертификата по новым Федеральным авиационным правилам № 289.

Руководство учебного заведения обратилось в транспортную прокуратуру и Ространснадзор с просьбой решить спорную ситуацию. Обе инстанции ответили, что для первоначальной подготовки студентов такой документ не требуется, так как на период подготовки они не являются авиационными специалистами.

В разговоре с журналистом «ФедералПресс» директор ЧЛУГА Александр Матусевич пояснил, что училище готовит специалистов, а дальнейшее их обучение как специалистов авиационного персонала производит Росавиация согласно Федеральным авиационным правилам № 289: «Мы выдаем диплом о профессиональной переподготовке. А уже Росавиация выдает свидетельство специалиста к диплому. И сейчас под разными предлогами руководство Росавиации отказывается принимать выданные нашим заведением дипломы. Разослано требование во все межтерриториальные управления предоставить сведения о наших выпускниках. Большое число пилотов идут на работу и не знают, заберут у них пилотские удостоверения или нет».

По мнению Матусевича действия Росавиации вредят репутации училища. Выпускникам стали отказывать в работе, в выдаче пилотских свидетельств, возникли споры, которые дошли до судов.

Выпускники ЧЛУГА направили письма генпрокурору Юрию Чайке и президенту Владимиру Путину с просьбой обратить внимание на сложившуюся ситуацию. В Челябинском летном училище гражданской авиации, начиная с 2009 года, подготовлено 250 специалистов. Обучение ведется совместно с аэрокосмическим факультетом ЮУрГУ.

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