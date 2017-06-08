Алиханов завёл себе новый аккаунт в Instagram — и начал всех лайкать
В соцсети Instagram появился новый аккаунт, связанный с врио губернатора Калининградской области Антоном Алихановым.
В соцсети Instagram появился новый аккаунт, связанный с врио губернатора Калининградской области Антоном Алихановым.
В описании аккаунта приводится его должность, имя и адрес сайта правительства региона. Свой личный инстаграм, который он вёл ещё до назначения
Владелец аккаунта aaalikhanov разместил пока лишь две фотографии — групповое селфи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, посещавшим регион в минувший вторник, а также сделанная, судя по всему, через иллюминатор изображение
При этом владелец аккаунта довольно активно ставит лайки фотографиям других людей — его внимания удостоились молодые девушки (в основном фотографирующиеся с Алихановым и комментирующие селфи фразами вроде «самый молодой губернатор в истории РФ»), победители конкурса именных стипендий губернатора, а также пейзажи Калининграда в инстаграме корреспондента «Нового Калининграда.Ru» Станислава Пахотина.
О существовании нового аккаунта знало не так много людей — его в своих постах в Instagram ранее отмечали всего несколько раз. В частности, новый инстаграм Алиханова отмечала
«Он спросил меня, в каком классе я учусь, пожал мне руку и пожелал удачи. Я в восторге! Он очень крутой! Приветливый, улыбчивый, открытый!» — отметил ребёнок (или тот, кто ведёт его аккаунт — фотографии мальчика сделаны не им самим).
Ранее Алиханов самостоятельно вёл аккаунт в Instagram под ником nintendo17. Там Алиханов размещал фото из личной жизни — на отдыхе с друзьями, с супругой, с братом, фотографии коллекции грампластинок, также довольно щедро раздавал лайки и оставлял короткие саркастические комментарии. Весной 2017 года владелец аккаунта закрыл его от большинства читателей.
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Напомним, ранее на отсутствие официальных аккаунтов в соцсетях глав ряда регионов обращал внимание в докладе о ходе губернаторских кампаний в России коммуникационный холдинг «Минченко консалтинг», возглавляемый российским политологом Евгением Минченко. В списке тех, у кого подобные аккаунты есть, Алиханов перечислен не был.