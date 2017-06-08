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16:28 (мск), источник: Новый Калининград

Алиханов завёл себе новый аккаунт в Instagram — и начал всех лайкать

В соцсети Instagram появился новый аккаунт, связанный с врио губернатора Калининградской области Антоном Алихановым.

Источник: Новый Калининград

В описании аккаунта приводится его должность, имя и адрес сайта правительства региона. Свой личный инстаграм, который он вёл ещё до назначения вице-премьером региона, Алиханов предпочёл скрыть от публики.

Владелец аккаунта aaalikhanov разместил пока лишь две фотографии — групповое селфи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, посещавшим регион в минувший вторник, а также сделанная, судя по всему, через иллюминатор изображение какого-то маломерного судна с тэгами «#мывасвидим #апограничникжмурится #шельф #янтарь».

При этом владелец аккаунта довольно активно ставит лайки фотографиям других людей — его внимания удостоились молодые девушки (в основном фотографирующиеся с Алихановым и комментирующие селфи фразами вроде «самый молодой губернатор в истории РФ»), победители конкурса именных стипендий губернатора, а также пейзажи Калининграда в инстаграме корреспондента «Нового Калининграда.Ru» Станислава Пахотина.

О существовании нового аккаунта знало не так много людей — его в своих постах в Instagram ранее отмечали всего несколько раз. В частности, новый инстаграм Алиханова отмечала пресс-секретарь Общественной палаты Калининградской области Ульяна Стрельцова (с комментарием «Этот 30-летний красавчик на первом плане — настоящий лидер и профессионал»), а также владелец инстаграма под названием «Alikhanov’s Kingdom» («царство Алиханова» — англ.), судя по фотографиям — сотрудник правительства. Также аккаунт Алиханова отметил в своём посте 10-летний мальчик, сфотографировавшийся с врио губернатора на торжественном мероприятии на мемориале 1200 воинам-гвардейцам в Калининграде.

«Он спросил меня, в каком классе я учусь, пожал мне руку и пожелал удачи. Я в восторге! Он очень крутой! Приветливый, улыбчивый, открытый!» — отметил ребёнок (или тот, кто ведёт его аккаунт — фотографии мальчика сделаны не им самим).

Ранее Алиханов самостоятельно вёл аккаунт в Instagram под ником nintendo17. Там Алиханов размещал фото из личной жизни — на отдыхе с друзьями, с супругой, с братом, фотографии коллекции грампластинок, также довольно щедро раздавал лайки и оставлял короткие саркастические комментарии. Весной 2017 года владелец аккаунта закрыл его от большинства читателей.

В пресс-службе врио губернатора оперативно ответить, является ли аккаунт Алиханова в Instagram официальным, не смогли.

Напомним, ранее на отсутствие официальных аккаунтов в соцсетях глав ряда регионов обращал внимание в докладе о ходе губернаторских кампаний в России коммуникационный холдинг «Минченко консалтинг», возглавляемый российским политологом Евгением Минченко. В списке тех, у кого подобные аккаунты есть, Алиханов перечислен не был.

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