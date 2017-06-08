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15:43 (мск), источник: УНИАН

В Кремле желание Украины вступить в НАТО назвали угрозой для безопасности России

В Кремле о желании Украины вступить в НАТО заявили, что расширение Альянса угрожает безопасности России и балансу сил в регионе.

Источник: AP 2017

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам в Москве сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

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«В Москве традиционно с недоверием и озабоченностью относятся к процессу расширения НАТО в сторону наших границ. Считаем, что это угрожает нашей безопасности и балансу сил в Евразийском регионе. Разумеется, российская сторона принимает все необходимые меры для разбалансировки ситуации и защиты собственных интересов и собственной безопасности», — сказал Песков.

При этом, говоря о шансах Украины вступить в Альянс, он заявил: «Это не нам принимать подобные решения».

Песков уверен, что в Украине «продолжается гражданская война», а «в остальном это решение принимается в Брюсселе и в тех столицах, откуда осуществляется общее руководство процессами».

Как сообщал УНИАН, сегодня, 8 июня Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины» (относительно внешнеполитического курса Украины) (№ 6470).

За это решение проголосовали 276 из 357 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале. Не голосовала в полном составе фракция «Оппозиционный блок».

Законом предусмотрено, что основными принципами внешней политики является углубление сотрудничества с Альянсом с целью обретения членства в этой организации. В ныне действующем Законе «Об основах внутренней и внешней политики» указано, что основными принципами внешней политики является углубление сотрудничества с НАТО с целью достижения критериев, необходимых для членства в этой организации.

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