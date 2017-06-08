Правительство одобрило проект закона об административной реформе.

Документ предусматривает, что министерств станет меньше, замминистров не будет вообще, а их места займут государственные секретари. Уже подсчитано, что реформа позволит сэкономить 74 миллиона леев в год. А это даст возможность поднять зарплаты госслужащим.

Вместо 16 министерств останется девять: МИДЕИ, минфин, МВД, министерства юстиции и обороны. Минэкономики добавят полномочия минтранса и министерства информационных технологий. Минпросвет объединят с министерством молодёжи и спорта. Минздрав будет ведать и социальной защитой. И еще одно министерство будет отвечать за сельское хозяйстве, региональное развитие и экологию. Это означает, что семеро нынешних министров лишатся портфелей.

38 постов заместителей министров попадут под сокращение. Вместо них назначат государственных секретарей. Под ликвидацию в результате реформы попадают 700 должностей, половина из которых сейчас вакантна. Госслужащие, уволенные по сокращению, получат компенсацию в размере шести зарплат.

Число агентств, подведомственных кабмину, сократят с 55-ти до 43-х. Также законопроект наделяет кабмин правом самостоятельно менять структуру правительства.

Ранее премьер заверил — изменения в органиграмме не повлияют на внедрение начатых проектов. Будут продолжены все программы, которые финансируют иностранные доноры.