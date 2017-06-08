Правительство одобрило проект закона об административной реформе
Правительство одобрило проект закона об административной реформе.
Правительство одобрило проект закона об административной реформе.
Документ предусматривает, что министерств станет меньше, замминистров не будет вообще, а их места займут государственные секретари. Уже подсчитано, что реформа позволит сэкономить 74 миллиона леев в год. А это даст возможность поднять зарплаты госслужащим.
Вместо 16 министерств останется девять: МИДЕИ, минфин, МВД, министерства юстиции и обороны. Минэкономики добавят полномочия минтранса и министерства информационных технологий. Минпросвет объединят с министерством молодёжи и спорта. Минздрав будет ведать и социальной защитой. И еще одно министерство будет отвечать за сельское хозяйстве, региональное развитие и экологию. Это означает, что семеро нынешних министров лишатся портфелей.
38 постов заместителей министров попадут под сокращение. Вместо них назначат государственных секретарей. Под ликвидацию в результате реформы попадают 700 должностей, половина из которых сейчас вакантна. Госслужащие, уволенные по сокращению, получат компенсацию в размере шести зарплат.
Число агентств, подведомственных кабмину, сократят с 55-ти до 43-х. Также законопроект наделяет кабмин правом самостоятельно менять структуру правительства.
Ранее премьер заверил — изменения в органиграмме не повлияют на внедрение начатых проектов. Будут продолжены все программы, которые финансируют иностранные доноры.