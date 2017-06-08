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17:18 (мск), источник: Ведомости

В США готовятся к слушаниям с участием экс-директора ФБР

В четверг в 10.00 по времени восточного побережья в США (17.00 мск) начались слушания в сенатском комитете по разведке, на которые приглашен бывший директор ФБР Джеймс Коми.

Источник: Reuters

Под его руководством ФБР расследовало дело о возможном вмешательстве России в выборы президента в 2016 г. После того, как Дональд Трамп неожиданно уволил Коми 9 мая, стало известно, что ранее президент просил Коми прекратить расследование в отношении Майкла Флинна, недолго проработавшего советником Трампа по национальной безопасности. Это может быть квалифицировано как препятствование правосудию.

В опубликованном накануне письменном заявлении, которое Коми представит в качестве вступительного слова на слушаниях, он подтвердил появившуюся ранее в СМИ информацию о том, что после встреч с Трампом он подготовил служебные записки, в которых, в частности, было отмечено:

Трамп хотел, чтобы Коми поклялся в личной преданности, и прекратил расследование в отношении Флинна.

Также Трамп, говорится в заявлении Коми, хотел, чтобы тот помог «разогнать тучи», собравшиеся над его администрацией из-за расследования о возможном вмешательстве России в выборы.

«В заявлении Коми поведение Дональда Трампа описывается в лучшем случае как неподобающее, а в худшем — как незаконное, — заявил сенатор-демократ Эдвард Марки. — Я призываю своих коллег в сенате, как демократов, так и республиканцев, сосредоточиться во время слушаниях на одной, и только одной вещи — выяснении правды». Сенатор-республиканец Джеймс Лэнфорд, член комитета по разведке, заявил вечером в среду Fox News, что не считает просьбы, которые Трамп высказывал Коми, препятствованием правосудию: «Президент не говорил ему: вы должны сделать то-то или то-то».

После того, как в понедельник Белый дом заявил, что не будет пытаться препятствовать выступлению Коми в сенате, телекомпании стали рекламировать прямое включение со слушаний «с энтузиазмом, который обычно используется для рекламы боев на главный приз в тяжелом весе», пишет Financial Times.

Показывать заседание в прямом эфире будут все национальные телесети и многие кабельные каналы.

Компании отменяют утренние встречи, чтобы сотрудники смогли посмотреть выступление Коми и услышать вопросы, которые зададут ему сенаторы, сообщают СМИ. В Evergreen Partners, занимающейся стратегическими коммуникациями, отменили все встречи с клиентами, когда увидели, во сколько начнутся слушания в сенате, сказала The New York Times (NYT) президент компании Карен Кесслер: «Эту телепередачу видеть просто необходимо». Сотрудники запасаются поп-корном и крекерами, готовясь смотреть слушания на большом офисном телевизоре.

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Многие бары в Вашингтоне будут показывать трансляцию со слушаний.

Ресторан Shaw’s Tavern примерно в 3 км к северу от Капитолия сообщил, что откроется для постоянных посетителей раньше, чем обычно, чтобы они могли посмотреть трансляцию, запивая ее русской водкой по $5.

В вашингтонском спортивном баре Union Pub бармены будут бесплатно наливать всем посетителям пиво Budweisers или рюмку бурбона каждый раз, как Трамп опубликует что-то в Twitter во время слушаний. Бесплатная выпивка будет неограниченной, уверил корреспондента NYT управляющая баром Эшли Сондерс: если президент опубликует 20 твитов «нальем бесплатно 20 раз». Страничка Трампа в Twitter будет демонстрироваться вместе с картинкой с заседания сенатского комитета, которую можно будет видеть на 18 экранах в баре.

Журналисты CBS тоже будут следить за Twitter-страничкой Трампа. Они отрепетировали, как во время трансляции со слушаний будут реагировать на возможные публикации президента и сообщать о них зрителям. «Мы собираемся освещать то, как это событие будет отражаться в Вашингтоне и во всем мире», — говорит Райан Кэдро, исполнительный продюсер CBS News.

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