В США готовятся к слушаниям с участием экс-директора ФБР
В четверг в 10.00 по времени восточного побережья в США (17.00 мск) начались слушания в сенатском комитете по разведке, на которые приглашен бывший директор ФБР Джеймс Коми.
В четверг в 10.00 по времени восточного побережья в США (17.00 мск) начались слушания в сенатском комитете по разведке, на которые приглашен бывший директор ФБР Джеймс Коми.
Под его руководством ФБР расследовало дело о возможном вмешательстве России в выборы президента в 2016 г. После того, как Дональд Трамп неожиданно уволил Коми 9 мая, стало известно, что ранее президент просил Коми прекратить расследование в отношении Майкла Флинна, недолго проработавшего советником Трампа по национальной безопасности. Это может быть квалифицировано как препятствование правосудию.
В опубликованном накануне письменном заявлении, которое Коми представит в качестве вступительного слова на слушаниях, он подтвердил появившуюся ранее в СМИ информацию о том, что после встреч с Трампом он подготовил служебные записки, в которых, в частности, было отмечено:
Также Трамп, говорится в заявлении Коми, хотел, чтобы тот помог «разогнать тучи», собравшиеся над его администрацией
«В заявлении Коми поведение Дональда Трампа описывается в лучшем случае как неподобающее, а в худшем — как незаконное, — заявил
После того, как в понедельник Белый дом заявил, что не будет пытаться препятствовать выступлению Коми в сенате, телекомпании стали рекламировать прямое включение со слушаний «с энтузиазмом, который обычно используется для рекламы боев на главный приз в тяжелом весе», пишет Financial Times.
Компании отменяют утренние встречи, чтобы сотрудники смогли посмотреть выступление Коми и услышать вопросы, которые зададут ему сенаторы, сообщают СМИ. В Evergreen Partners, занимающейся стратегическими коммуникациями, отменили все встречи с клиентами, когда увидели, во сколько начнутся слушания в сенате, сказала The New York Times (NYT) президент компании Карен Кесслер: «Эту телепередачу видеть просто необходимо». Сотрудники запасаются
Многие бары в Вашингтоне будут показывать трансляцию со слушаний.
В вашингтонском спортивном баре Union Pub бармены будут бесплатно наливать всем посетителям пиво Budweisers или рюмку бурбона каждый раз, как Трамп опубликует
Журналисты CBS тоже будут следить за