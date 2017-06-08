В Молдове утвердили проект реформы правительства

КИШИНЕВ, 8 июн — Sputnik. В ходе очередного заседания в четверг члены молдавского правительства утвердили закон о реформе кабмина.

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«Уже более года мы говорим о реформе центральной публичной администрации и сегодня мы сделаем первый шаг на этом пути. Речь идет не только о смене количества министерств и государственных агентств. Важно, что этот проект закона открывает нам возможности усилить госинституты, в частности, министерства», — сказал премьер-министр Павел Филип.

В проекте указано, что из нового кабмина исчезнут должности вице-министров. В настоящее время в правительстве работают 39 чиновников такого ранга.

«Исключение должностей вице-министров — важный шаг. Их заменят госсекретари», — подчеркнул Филип.

Также глава правительства добавил, что в проекте не указано точное количество министерств в новом кабмине, а премьер получит право приходить с предложением в парламент по этому вопросу.

«Проект будет представлен парламенту, чтобы в течение месяца успеть проголосовать за новую структуру кабмина до окончания весенне-летней сессии», — добавил Филип.