В Молдове утвердили проект реформы правительства
На заседании молдавского кабмина утвержден законопроект реформы центральной власти.
На заседании молдавского кабмина утвержден законопроект реформы центральной власти.
КИШИНЕВ, 8 июн — Sputnik. В ходе очередного заседания в четверг члены молдавского правительства утвердили закон о реформе кабмина.
«Уже более года мы говорим о реформе центральной публичной администрации и сегодня мы сделаем первый шаг на этом пути. Речь идет не только о смене количества министерств и государственных агентств. Важно, что этот проект закона открывает нам возможности усилить госинституты, в частности, министерства», — сказал
В проекте указано, что из нового кабмина исчезнут должности
«Исключение должностей
Также глава правительства добавил, что в проекте не указано точное количество министерств в новом кабмине, а премьер получит право приходить с предложением в парламент по этому вопросу.
«Проект будет представлен парламенту, чтобы в течение месяца успеть проголосовать за новую структуру кабмина до окончания
Предлагаемая структура правительства выглядит так — премьер, первый