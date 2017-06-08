Рустэм Хамитов вручил государственные награды Российской Федерации и Республики Башкортостан

Орденами, почётными грамотами, званиями и благодарностями отмечены профессиональные достижения 58 работников промышленности, транспорта и связи, жилищно-коммунального хозяйства, агропромышленного комплекса, пищевой индустрии, государственной службы, муниципального управления, судебной системы, правоохранительных органов, социальных служб, общественного питания и торговли, образования и науки, физкультуры и спорта, печати и СМИ, культуры и искусства, а также общественные деятели.

— Хочу поздравить вас с наградами, которые вы сегодня получите. Награды заслуженные. Своим трудом вы ежедневно доказывали, что хорошо работаете и ведёте за собой и подрастающее поколение, и свои трудовые коллективы, — сказал Рустэм Хамитов. — Знаю, что ваши коллективы тоже трудятся хорошо. В принципе, всё идёт по плану. Точно так же, как и у нас в республике. Это касается и роста промышленного производства, и роста налоговых поступлений. Так что всё надежно. Самое главное, что мы движемся вперёд. И, конечно же, это движение будет ещё более значимым, если все мы вместе будем трудиться активнее. Других рецептов нет.

Одним из тех, кто получил сегодня награды, стал председатель Союза кинематографистов Башкортостана Фарит Габитов. Он был удостоен ордена Салавата Юлаева за весомый вклад в становление и развитие башкирского национального киноискусства. В своей ответной речи он рассказал о достижениях республиканского кинематографа и выразил благодарность Главе региона за учреждение грантов, которые сегодня позволяют снимать новые фильмы.