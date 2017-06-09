Нижегородцы смогут задать свой вопрос губернатору
Программа «Вести-Приволжье» объявляют конкурс на лучший вопрос губернатору Нижегородской области.
Программа «Вести-Приволжье» объявляют конкурс на лучший вопрос губернатору Нижегородской области.
Бригада тематической редакции ГТРК «Нижний Новгород» готовит специальный телепроект с участием Валерия Шанцева. На съемках этого проекта будет возможность задать Ваш вопрос напрямую главе региона. Ответ с обращением лично к задавшему вопрос прозвучит в эфире программы «Вести — Приволжье» в конце
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