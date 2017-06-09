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10:50 (мск), источник: Вести - Нижний Новгород

Нижегородцы смогут задать свой вопрос губернатору

Программа «Вести-Приволжье» объявляют конкурс на лучший вопрос губернатору Нижегородской области.

Бригада тематической редакции ГТРК «Нижний Новгород» готовит специальный телепроект с участием Валерия Шанцева. На съемках этого проекта будет возможность задать Ваш вопрос напрямую главе региона. Ответ с обращением лично к задавшему вопрос прозвучит в эфире программы «Вести — Приволжье» в конце июня-начале июля. Следите за анонсами. Губернатор сам выберет понравившийся ему вопрос — самый интересный и неординарный.

Звоните в редакцию программы «Вести — Приволжье» по телефону 4−333−400. И оставляйте сообщения на сайте.

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