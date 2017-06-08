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18:55 (мск), источник: 112.ua

Кабмин отменил госрегулирование цен на ряд товаров и услуг

Главная цель изменений — снижение административного давления на бизнес.

Кабинет министров Украины отменил государственное регулирование цен на основные продукты питания с 1 июля. Соответствующее постановление № 394 от 7 июня опубликовано на сайте Кабмина.

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Речь идет о предельных торговых надбавках к оптовой цене производителя на муку, хлеб, макаронные изделия, крупы, сахар, говядину, свинину и мясо птицы, колбасные изделия вареные, молоко, сыр, сметану, масло сливочное, масло подсолнечное, яйца куриные не выше 15%, а также на предельные уровни рентабельности и торговые надбавки на детское питание, предельные размеры платы за услуги, предоставляемые в торговых объектах, на рынках по продаже продовольственных и непродовольственных товаров.

«Правительство отменило государственное ценовое регулирование на ряд товаров и услуг. В частности признаны утратившими силу соответствующие акты Кабинета министров Украины, и внесены изменения в ряд постановлений», — говорится в постановлении.

Главная цель этих изменений — снижение административного давления на бизнес, устранение чрезмерного вмешательства государства в экономические процессы, развитие конкуренции и дебюрократизация в сфере ценообразования.

Согласно проекту, решение должно упростить процедуру изменения цен в зависимости от ценовых колебаний рынка, что позволит производителям быстрее реагировать на изменения конъюнктуры.

Как сообщалось, 1 октября 2016 г. в Украине временно отменили госрегулирование цен на продукты, это был пилотный проект для изучения динамики цен на протяжении трех месяцев.

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