Борис Дубровский — о ПМЭФ-2017: Нас радует, что мы в тренде
Губернатор Челябинской области подвел предварительные итоги Петербургского экономического форума.
Губернатор Челябинской области подвел предварительные итоги Петербургского экономического форума.
Губернатор Челябинской области подвел предварительные итоги Петербургского международного экономического форума, отметив, что министерствам и ведомствам предстоит еще детально проработать поручения главы государства, однако генеральная линия экономического развития региона намечена достаточно ясно. О достижениях, ближайших целях и средней перспективе Челябинской области и Большого Урала — в интервью Бориса Дубровского.
— Борис Александрович, расскажите о Ваших впечатлениях от Петербургского экономического форма. Как Вы оцениваете то, что сказал президент Владимир Путин на пленарном совещании?
— Это та площадка, на которой реально принимаются решения, которые формируются в течение всего года. Сейчас мы уже примерно понимаем, чего хотим добиться на форуме следующего года. Это первый вывод, который я бы хотел отметить. Второй момент — апогеем форума является выступление президента РФ. Традиционно это вызывает эффект.
В этом году много идей было высказано президентом. Программная речь Владимира Путина была связана с его пониманием того, как должна развиваться экономика в краткосрочной и долгосрочной перспективе. Традиционно, как и любая другая речь президента, она будет разбита на поручения, в которых мы будем работать.
Мне кажется, что наша идея о строительстве высокоскоростной магистрали Челябинск — Екатеринбург четко ложится в установки, о которых сказал Владимир Владимирович. В перечень тех проектов, по которым он дал поручение разработать механизмы финансирования. Нас радует, что мы оказываемся в тренде, и здесь нам нужно работать очень быстро и эффективно.
— Почему Вы обозначили сроком запуска ВСМ именно 2023 год? Что значит вхождение в этот проект РЖД?
— Это значит, что данный проект в перспективе должен войти в состав всех стратегических документов. Понятно, что в российской практике подобного рода проекты без участия РЖД работать не могут. Некоторое время общественности казалось, что он «висит в воздухе», потому что РЖД не фиксировало свое понимание по данному вопросу. Вхождение РЖД приземляет этот проект и делает его конкретным.
Реализация проекта к 2023 году — это наша совместная идея со Свердловской областью. Сейчас Екатеринбург заявляется на проведение ЭКСПО-2025, и проект высокоскоростной магистрали числится одним из аргументов в конкуренции за право принять это мероприятие.
Эта дорога должна соединить часовой доступностью два крупных миллионника. Мы сможем принимать гостей ЭКСПО, проводить мероприятия и доставлять их по этой дороге на саму выставку. Дата — 2023 год — связана именно с этим. Нужно уже иметь, а не говорить, что будет, чтобы стабильно принимать подобного рода мероприятия.
— В 2017 году партнером Петербургского форума была Индия. Вы были вместе с
— Обсуждались перспективы и текущие задачи отношений каждой территории с Индийской республикой. Я доложил
Я попробовал донести, что у нас есть обязанность сделать не меньше в наших отношениях. Точно это не будет касаться металлургии — это будут другие проекты. Они должны иметь такое же практическое значение для наших стран, которое удалось наладить нашим предшественникам. Мы будем поддерживать
Мы изменились, страна изменилась, технологии изменились, но отношения между странами и людьми носят базовый характер. Мы должны дружить и искать взаимовыгодные отношения. У нас есть все для таких отношений с Индией — в этой стране отношение к русским очень трепетное и тонкое.
— Челябинская область намерена получить китайский миллиард — увеличить товарооборот до 1 млрд долларов в год. Реально ли это, и за счет чего этот миллиард можно получить?
— Задача такая ставится. Конечно, это реально. Для Китая миллиард — задача очень простая. Мы ставим для себя задачу, чтобы 500 млн долларов приходилось на наши поставки в их сторону. Мы сейчас работаем над производством продуктов питания — это совместные проекты, которые мы будем прорабатывать, в том числе, на выставке в июне 2017 года. Она будет посвящена возможностям, которые мы предоставляем китайским инвесторам в Челябинской области, и нашим совместным проектам по формированию совместных предприятий по первичному сельскому хозяйству, глубокой переработке и производству продуктов питания. Эти продукты должны соответствовать требования Китая с точки зрения сертификатов и предпочтений.
— Было подписано два соглашения с давними партнерами. Это
— Соглашение с ЯНАО касается вопросов культурного обмена, которые традиционного существуют меду нашими территориями. Мы пригласили их к участию во всех традиционных мероприятиях, которые проходят на Южном Урале.
Соглашением с компанией Omya мы подвели итоги сотрудничества. Бизнес активно развивается, мы видим положительную динамику. В 2016 году запускали новый объект, и есть понимание дальнейшего развития. Для них это так называемая «каменная поляна» в Карталинском районе, где они базируются и формируют всю свою товарную линейку. Мы планируем поддерживать с ними сотрудничество.
Также собираемся подписать соглашение с одним из кантонов Швейцарской конфедерации, в котором расположена
Челябинская область поднялась на 22 место в рейтинге инвестиционной привлекательности.
Нам бы хотелось, чтобы те, кто думает сейчас, где локализовать свое производство, увидели наш пример работы с компанией Omya. Увидели, что мы поддерживаем бизнес, что он защищен, развивается, и пришли в регион.