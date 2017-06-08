Шанцев: все объекты к Чемпионату мира должны быть достроены в 2017 году
В первые пять месяцев 2018 года должны пройти все
В первые пять месяцев 2018 года должны пройти все
Он напомнил, что до турнира остался год и шесть дней: «В первые пять месяцев 2018 года необходимо провести все
Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2017 года глава Нижегородского Минспорта Сергей панов заявлял, что региона отстает от графика строительства тренировочных баз к чемпионату мира по футболу 2018 года.
По его словам, самое серьезное отставание от графика идет на строительстве тренировочной площадки на стадионе «Химик» в Дзержинске. После вмешательства ФАС РФ действие контракта на выполнение работ на этом объекте было остановлено. Кроме того, государственная экспертиза дала отрицательное заключение по проекту реконструкции тренировочной площадки на стадионе «Локомотив» в Нижнем Новгороде
Кроме того, министр говорил и о проблемах, возникших проблемы при строительстве тренировочной площадки в микрорайоне Мещерское Озеро в Нижнем Новгороде. Причина отставания — отсутствие необходимых средств, которые должны быть предоставлены федеральным бюджетом.
Тогда губернатор потребовал ужесточить контроль сроков строительства и реконструкции спортивных объектов к ЧМ-2018.
В январе 2017 года
По словам Мутко, в ходе визита в Нижний Новгород в конце января он успел ознакомиться как с ходом строительства спортивных объектов, так и с процессом подготовки инфраструктуры и мест для размещения игроков и болельщиков.
«Здесь мы, конечно, выразили тревогу. Мы видим отставание как минимум по одной гостинице», — заявил