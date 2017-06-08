Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Трамп устал бояться и взял курс на Москву
Для хорошего секса биологический возраст не имеет значения
Путин публично пошутил над китайской делегацией
Семилетняя девочка собрала для спасшей ее папу больницы 7 миллионов рублей
Собчак очаровала Петербург роскошным нарядом (фото)
«Covfefe - тайное послание русским» Хиллари Клинтон прокомментировала странный твит Трампа
СМИ: поехавшего в США телеведущего Соловьева "подняли на смех"
СМИ: РФ готовит беспрецедентный ответ на ЕвроПРО
100 домов исключили из программы реновации в Москве
Как не платить за услуги ЖКХ во время отпуска?
«Слон в посудной лавке»: эксперт об атомной подлодке России
Опасного снайпера ВСУ ликвидировали пулеметом Утес
Дженнифер Лопес показала, как выглядит без макияжа
Как дочь Иосифа Пригожина отпраздновала выпускной (фото)
70-летняя Васильева показала смелое фото без парика - СМИ
«Прилетел и сжег дотла»: СМИ о «Шмеле»-убийце РФ
Автомобиль с девушкой за рулем взорвался на скорости 530 км/ч
АВТОВАЗ: «Лады» начнут летать через 20 лет
Фоторепортажи
10Теракт в Лондоне
9Теракт в Манчестере
17:54 (мск), источник: ИА REGNUM

Шанцев: все объекты к Чемпионату мира должны быть достроены в 2017 году

В первые пять месяцев 2018 года должны пройти все пуско-наладочные и эксплуатационные работы.

Строительно-монтажные работы на всех объектах, строящихся в Нижегородской области к Чемпионату мира по футболу, должны быть завершены до конца 2017 года году. Об этом заявил губернатор Валерий Шанцев.

Он напомнил, что до турнира остался год и шесть дней: «В первые пять месяцев 2018 года необходимо провести все пуско-наладочные, эксплуатационные работы, тестовые мероприятия, чтобы мундиаль в России запомнили все как лучший чемпионат в истории».

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2017 года глава Нижегородского Минспорта Сергей панов заявлял, что региона отстает от графика строительства тренировочных баз к чемпионату мира по футболу 2018 года.

По его словам, самое серьезное отставание от графика идет на строительстве тренировочной площадки на стадионе «Химик» в Дзержинске. После вмешательства ФАС РФ действие контракта на выполнение работ на этом объекте было остановлено. Кроме того, государственная экспертиза дала отрицательное заключение по проекту реконструкции тренировочной площадки на стадионе «Локомотив» в Нижнем Новгороде из-за замечаний, предъявленных к проекту со стороны МВД РФ и МЧС РФ. Планируется, что отставание будет ликвидировано в летние месяцы 2017 года.

В январе 2017 года вице-премьер Виталий Мутко заявлял, что процесс подготовки гостиничного фонда Нижнего Новгорода к проведению чемпионата мира «вызывает некоторые опасения».

Кроме того, министр говорил и о проблемах, возникших проблемы при строительстве тренировочной площадки в микрорайоне Мещерское Озеро в Нижнем Новгороде. Причина отставания — отсутствие необходимых средств, которые должны быть предоставлены федеральным бюджетом.

Тогда губернатор потребовал ужесточить контроль сроков строительства и реконструкции спортивных объектов к ЧМ-2018.

В январе 2017 года вице-премьер Виталий Мутко заявлял, что процесс подготовки гостиничного фонда Нижнего Новгорода к проведению чемпионата мира «вызывает некоторые опасения».

По словам Мутко, в ходе визита в Нижний Новгород в конце января он успел ознакомиться как с ходом строительства спортивных объектов, так и с процессом подготовки инфраструктуры и мест для размещения игроков и болельщиков.

«Здесь мы, конечно, выразили тревогу. Мы видим отставание как минимум по одной гостинице», — заявил вице-премьер, выразив надежду, что всем задействованным сторонам, включая инвестора и городскую администрацию, удастся договориться и объект будет сдан в срок.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Собянин + Москва = минус частная собственность и деньги РФ: улучшить нельзя
В Госдуму внесли законопроект о запрете обхода блокировок сайтов
Коми: Россия «без сомнения» пыталась вмешаться в выборы в США
В Госдуме предложили сажать на 5 лет организаторов «каруселей»
«Аль-Джазира» отказалась менять редполитику, несмотря на кризис
Медведев: в России любят получать государственные награды
30% россиян оказались генетически предрасположенными к депрессии
Саудовские футболисты отказались почтить память жертв теракта
Спорт
Их осталось только девять. Как изменилась сборная России Станислав Черчесов включил в заявку сборной на Кубок конфедераций только девять человек, игравших на Евро-2016 у Леонида Слуцкого
Авто
В Тольятти начнут выпуск внедорожника под именем Lada Logo Выпуском автомобилей Lada Logo займётся «ожившая после банкротства» компания «Супер-Авто» из Тольятти
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Боярская, Ходченкова и Ревва на открытии «Кинотавра-2017» 7 июня в Сочи стартовал 28-й кинофестиваль «Кинотавр», торжественную церемонию открытия которого посетили главные звезды российского кино и телевидения
Недвижимость
Основные мошеннические схемы с продажей дач
Как сэкономить на квартплате во время отпуска?
Как сделать французскую террасу на даче
100 домов исключили из программы реновации в Москве
Леди
История парфюмерии: какие духи были в моде 100 с лишним лет назад С чего начиналась парфюмерия и какие ароматы определили историю ее развития в XIX веке - в колонке парфюмерного критика
Дети
Полная девочка в розовом купальнике стала героем интернета Страдающая от ожирения 13-летняя британка ответила на травлю в школе, выложив в соцсети свое фото на пляже.
Все о ремонте
Как оформить углы в квартире: 15 идей
Как выбрать ванну: 5 главных критериев
Что можно сделать из хрущевки: 5 примеров
Изобретения, которые помогают экономить воду в ванной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь