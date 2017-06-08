Шанцев: все объекты к Чемпионату мира должны быть достроены в 2017 году

Строительно-монтажные работы на всех объектах, строящихся в Нижегородской области к Чемпионату мира по футболу, должны быть завершены до конца 2017 года году. Об этом заявил губернатор Валерий Шанцев.

Он напомнил, что до турнира остался год и шесть дней: «В первые пять месяцев 2018 года необходимо провести все пуско-наладочные, эксплуатационные работы, тестовые мероприятия, чтобы мундиаль в России запомнили все как лучший чемпионат в истории».

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2017 года глава Нижегородского Минспорта Сергей панов заявлял, что региона отстает от графика строительства тренировочных баз к чемпионату мира по футболу 2018 года.