За выборами в Сенат можно будет наблюдать онлайн

В Центральной избирательной комиссии рассматривают возможность онлайн-трансляции выборов в Сенат парламента РК. Для этого в ЦИК разработали специальный проект.

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На расширенном заседании в ЦИК РК приняли постановление «Об утверждении регламента использования функционала интернет-ресурса ЦИК РК при проведении выборов депутатов Сената Парламента РК, назначенных на 28 июня 2017 года».

Пилотный проект электронной регистрации выборщиков презентовал член ЦИК РК Константин Петров.

«ЦИК — коллегиальный орган. Мы сегодня проголосовали за то, чтобы утвердить этот регламент “Реализация пилотного проекта электронной регистрации и визуализации явки и предварительных итогов голосования”. Это будет доступно у нас здесь на видеостене и через сайт», — сообщил он в интервью.

Константин Петров также уточнил, что активная ссылка будет размещена на сайте ЦИК РК в день выборов.

«Любой казахстанец может пройти по этой ссылке. Она будет активна 28 июня в 9:00. Там будет два банера — информация о явке и информация о предварительных итогах», — пояснил он.

По его словам, ресурс сможет выдержать 10 000 одновременных запросов онлайн-посетителей.

В ЦИК РК пояснили, что проект разработан для предоставления более широких возможностей наблюдения за электоральными процессами. В настоящее время в ЦИК начаты работы по техническому обеспечению пилотного проекта электронной регистрации выборщиков.

Выдвижение кандидатов в депутаты Сената началось 29 апреля и закончилось 28 мая. В кандидаты в депутаты Сената Парламента РК зарегистрированы 52 кандидата.

Выборы состоятся 28 июня 2017 года. Ранее в ЦИК сообщали, сколько могут потратить кандидаты в сенаторы на избирательную кампанию.

Последние выборы депутатов Сената Парламента Республики Казахстан были в августе 2011 года.