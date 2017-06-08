Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Россия здорово припугнула Запад
Для хорошего секса биологический возраст не имеет значения
Путин публично пошутил над китайской делегацией
Сын Аллы Пугачевой скучает по маме (видео)
Как дочь Иосифа Пригожина отпраздновала выпускной (фото)
«Мерзко!»: Трамп прокомментировал фото с «его» отрезанной головой Президент США отреагировал на «шутку» женщины-комика Кэти Гриффин
Аглая Тарасова сыграла дочь диссидента в сериале: первые кадры
«Фабрика звезд» возвращается на телеэкраны
100 домов исключили из программы реновации в Москве
Как не платить за услуги ЖКХ во время отпуска?
Максакова похвасталась точёной фигурой в мини-платье - СМИ
СМИ: воинственность Киева достигла небывалых высот
Дженнифер Лопес показала, как выглядит без макияжа
Как дочь Иосифа Пригожина отпраздновала выпускной (фото)
70-летняя Васильева показала смелое фото без парика - СМИ
«Прилетел и сжег дотла»: СМИ о «Шмеле»-убийце РФ
В Тольятти начнут выпуск внедорожника под именем Lada Logo
Веселый май: продажи автомобилей резко пошли вверх
Фоторепортажи
15Happy Birthday, Mr. President
10Последний звонок-2017 в России
18:15 (мск), источник: Informburo.kz

За выборами в Сенат можно будет наблюдать онлайн

ЦИК РК сообщил, что портал для онлайн-наблюдения сможет «выдержать» 10 000 одновременных запросов.

Источник: Informburo.kz

В Центральной избирательной комиссии рассматривают возможность онлайн-трансляции выборов в Сенат парламента РК. Для этого в ЦИК разработали специальный проект.

Читайте также
В Сенате озвучили, какие вопросы не будут выноситься на референдум

На расширенном заседании в ЦИК РК приняли постановление «Об утверждении регламента использования функционала интернет-ресурса ЦИК РК при проведении выборов депутатов Сената Парламента РК, назначенных на 28 июня 2017 года».

Пилотный проект электронной регистрации выборщиков презентовал член ЦИК РК Константин Петров.

«ЦИК — коллегиальный орган. Мы сегодня проголосовали за то, чтобы утвердить этот регламент “Реализация пилотного проекта электронной регистрации и визуализации явки и предварительных итогов голосования”. Это будет доступно у нас здесь на видеостене и через сайт», — сообщил он в интервью.

Константин Петров также уточнил, что активная ссылка будет размещена на сайте ЦИК РК в день выборов.

«Любой казахстанец может пройти по этой ссылке. Она будет активна 28 июня в 9:00. Там будет два банера — информация о явке и информация о предварительных итогах», — пояснил он.

По его словам, ресурс сможет выдержать 10 000 одновременных запросов онлайн-посетителей.

В ЦИК РК пояснили, что проект разработан для предоставления более широких возможностей наблюдения за электоральными процессами. В настоящее время в ЦИК начаты работы по техническому обеспечению пилотного проекта электронной регистрации выборщиков.

Выдвижение кандидатов в депутаты Сената началось 29 апреля и закончилось 28 мая. В кандидаты в депутаты Сената Парламента РК зарегистрированы 52 кандидата.

Выборы состоятся 28 июня 2017 года. Ранее в ЦИК сообщали, сколько могут потратить кандидаты в сенаторы на избирательную кампанию.

Последние выборы депутатов Сената Парламента Республики Казахстан были в августе 2011 года.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Прогноз погоды на 9 июня: дожди с градом и грозой почти по всему Казахстану
В Госдуму внесли законопроект о запрете обхода блокировок сайтов
Коми: Россия «без сомнения» пыталась вмешаться в выборы в США
Порошенко заявил о нежелании стоять на коленях перед Россией
Российский посол напомнил Литве о долге в 72 миллиарда долларов
Глава МИД Катара объяснил изоляцию страны ее успешностью
30% россиян оказались генетически предрасположенными к депрессии
Саудовские футболисты отказались почтить память жертв теракта
Спорт
Их осталось только девять. Как изменилась сборная России Станислав Черчесов включил в заявку сборной на Кубок конфедераций только девять человек, игравших на Евро-2016 у Леонида Слуцкого
Авто
В Тольятти начнут выпуск внедорожника под именем Lada Logo Выпуском автомобилей Lada Logo займётся «ожившая после банкротства» компания «Супер-Авто» из Тольятти
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Боярская, Ходченкова и Ревва на открытии «Кинотавра-2017» 7 июня в Сочи стартовал 28-й кинофестиваль «Кинотавр», торжественную церемонию открытия которого посетили главные звезды российского кино и телевидения
Недвижимость
Как сэкономить на квартплате во время отпуска?
Как обустроить маленький домик: 10 классных идей
За сортировку мусора будут давать скидки на оплату ЖКУ
На рынок Петербурга вывели на треть больше жилья
Леди
История парфюмерии: какие духи были в моде 100 с лишним лет назад С чего начиналась парфюмерия и какие ароматы определили историю ее развития в XIX веке - в колонке парфюмерного критика
Дети
Полная девочка в розовом купальнике стала героем интернета Страдающая от ожирения 13-летняя британка ответила на травлю в школе, выложив в соцсети свое фото на пляже.
Все о ремонте
Дизайн интерьера ванной комнаты на даче
Как выбрать квартиру со свободной планировкой?
Как быстро и без усилий обновить интерьер: 5 советов
Как правильно выбрать зелёные обои?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь