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18:57 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

«Нафтогаз»: поставки российского газа в ЕС под угрозой без украинской ГТС

В пресс-службе НАК отметили, что в случае аварии или изменения спроса на газ в Европе, «украинская ГТС остается единственным путем бесперебойного обеспечения европейцев газом».

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 8 июн — РИА Новости Украина. Россия не сможет гарантировать бесперебойные поставки газа в Европу без украинской газотранспортной системы (ГТС), считают в НАК «Нафтогаз Украины».

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«Без украинского “Прямого потока” (ГТС — Ред.) Россия не может гарантировать бесперебойную транспортировку собственного газа в Европу. Если хоть какая-то авария происходит с обходными подводными газопроводами “Газпрома”, или когда спрос на газ в Европе внезапно меняется, украинская ГТС остается единственным путем бесперебойного обеспечения европейцев газом», — говорится в сообщении на официальной странице «Нафтогаза» в Facebook.

По данным оператора украинской ГТС, компании «Укртрансгаз», объемы транзита российского газа в ЕС по территории Украины с начала года к началу июня выросли на 22% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Всего с начала года для «Газпрома» было транспортировано 38,26 миллиарда кубометров газа.

«Газпром» планирует построить два новых морских газопровода для поставок в Европу — по дну Балтийского и Черного морей. Вопрос о заключении с Украиной нового транзитного контракта взамен истекающего в 2019 году остается открытым. В феврале президент РФ Владимир Путин говорил, что транзит российского газа через Украину в ЕС может сохраниться после 2019 года, если это будет экономически целесообразно.

Ранее Министерство энергетики и угольной промышленности Украины обнародовало проект новой энергетической стратегии страны до 2035 года, из которой следует, что оно ожидает сохранения объемов транзита российского газа на уровне 50−80 миллиардов кубов в год до конца действия контракта с «Газпромом», но опасается их падения до 15−40 миллиардов ввиду реализации российской компанией альтернативных маршрутов транспортировки топлива.

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