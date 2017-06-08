«Нафтогаз»: поставки российского газа в ЕС под угрозой без украинской ГТС
В
В
КИЕВ, 8 июн — РИА Новости Украина. Россия не сможет гарантировать бесперебойные поставки газа в Европу без украинской газотранспортной системы (ГТС), считают в НАК «Нафтогаз Украины».
«Без украинского “Прямого потока” (ГТС — Ред.) Россия не может гарантировать бесперебойную транспортировку собственного газа в Европу. Если хоть
По данным оператора украинской ГТС, компании «Укртрансгаз», объемы транзита российского газа в ЕС по территории Украины с начала года к началу июня выросли на 22% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Всего с начала года для «Газпрома» было транспортировано 38,26 миллиарда кубометров газа.
«Газпром» планирует построить два новых морских газопровода для поставок в Европу — по дну Балтийского и Черного морей. Вопрос о заключении с Украиной нового транзитного контракта взамен истекающего в 2019 году остается открытым. В феврале президент РФ Владимир Путин говорил, что транзит российского газа через Украину в ЕС может сохраниться после 2019 года, если это будет экономически целесообразно.
Ранее Министерство энергетики и угольной промышленности Украины обнародовало проект новой энергетической стратегии страны до 2035 года, из которой следует, что оно ожидает сохранения объемов транзита российского газа на уровне 50−80 миллиардов кубов в год до конца действия контракта с «Газпромом», но опасается их падения до 15−40 миллиардов ввиду реализации российской компанией альтернативных маршрутов транспортировки топлива.