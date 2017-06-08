«Нафтогаз»: поставки российского газа в ЕС под угрозой без украинской ГТС

«Без украинского “Прямого потока” (ГТС — Ред.) Россия не может гарантировать бесперебойную транспортировку собственного газа в Европу. Если хоть какая-то авария происходит с обходными подводными газопроводами “Газпрома”, или когда спрос на газ в Европе внезапно меняется, украинская ГТС остается единственным путем бесперебойного обеспечения европейцев газом», — говорится в сообщении на официальной странице «Нафтогаза» в Facebook.

По данным оператора украинской ГТС, компании «Укртрансгаз», объемы транзита российского газа в ЕС по территории Украины с начала года к началу июня выросли на 22% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Всего с начала года для «Газпрома» было транспортировано 38,26 миллиарда кубометров газа.