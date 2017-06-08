Экс-глава ФБР не сомневается в том, что Россия вмешивалась в выборы президента США
ВАШИНГТОН, 8 июня. /Корр. ТАСС Борис Макаров/.
ВАШИНГТОН, 8 июня. /Корр. ТАСС Борис Макаров/.
«Без сомнения», — сказал Коми на слушаниях в спецкомитете по разведке Сената Конгресса США, отвечая на вопрос одного из сенаторов.
Коми также заявил, что впервые узнал о предположительных атаках России на американские институты власти летом 2015 года.
«Первую информацию о кибератаках, связанных с Россией, я получил в конце лета 2015 года», — сказал Коми.
ФБР ведет расследование по поводу утверждений о якобы имевших место попытках российского правительства повлиять на президентские выборы 2016 года, а также связанных с этим вопросов. Параллельно разбирательства на эту тему ведут спецкомитеты по разведке Сената и Палаты представителей Конгресса США.
Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в