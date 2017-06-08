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17:51 (мск), источник: ТАСС

Экс-глава ФБР не сомневается в том, что Россия вмешивалась в выборы президента США

ВАШИНГТОН, 8 июня. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Экс-директор Федерального бюро расследований (ФБР) Джеймс Коми не сомневается в том, что Россия пыталась вмешаться в выборы президента США в 2016 году и взломать системы избиркомов.

Источник: AP 2017

«Без сомнения», — сказал Коми на слушаниях в спецкомитете по разведке Сената Конгресса США, отвечая на вопрос одного из сенаторов.

Коми также заявил, что впервые узнал о предположительных атаках России на американские институты власти летом 2015 года.

«Первую информацию о кибератаках, связанных с Россией, я получил в конце лета 2015 года», — сказал Коми.

ФБР ведет расследование по поводу утверждений о якобы имевших место попытках российского правительства повлиять на президентские выборы 2016 года, а также связанных с этим вопросов. Параллельно разбирательства на эту тему ведут спецкомитеты по разведке Сената и Палаты представителей Конгресса США.

Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период прошлогодней предвыборной кампании. Москва также опровергала обвинения в попытках повлиять на ход президентских выборов в США.

Комментарии
2
www.Sochi.OOO Сочи ООО
Эта великая держава позволила вмешательства в свои выборы? Хотя это уже не великая держава. Стухает смрадно и позорно.
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валерий малютин
коми....вы без сомнения идиот......
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