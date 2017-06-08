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18:52 (мск), источник: РИА Новости

Насилие в зонах деэскалации в Сирии сократилось, заявил де Мистура

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Насилие в зонах деэскалации в Сирии за последний месяц значительно сократилось, заявил спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура после встречи с министром обороны России генералом армии Сергеем Шойгу в Москве.

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

«Мы оба сошлись во мнении, что за последний месяц очень значительно сократилось насилие в Сирии, в том числе в зонах деэскалации. Мы с ним согласились проводить ежемесячно исследование и оценку результатов работы по деэскалации и снижению насилия», — сказал де Мистура журналистам.

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Кроме того, по его словам, была достигнута общность мнений, что на фоне деэскалации должны активно вестись работы по разминированию, гуманитарной помощи населению и возвращению удерживаемых лиц.

«Безусловно, мы выразили надежду, что процесс переговоров в Астане будет продолжен. Я знаю, что следующее заседание в Астане было перенесено, но я надеюсь, оно состоится и этот процесс продолжится, особенно применительно к деэскалации», — добавил представитель ООН.

При этом он отметил, что процесс деэскалации и примирения невозможен без политического урегулирования.

«Безусловно, эти консультации будут продолжены, поскольку я убежден в том, что они полезны и необходимы для обеих сторон», — заключил де Мистура.

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