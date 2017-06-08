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18:18 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

14 выборщиков пропустили Валерию Кошечкину на довыборы в Думу Иркутска

Ранее предполагалось, что на предварительное голосование ЕР придет не менее 50-ти человек, но явились всего 18 выборщиков.

Валерия Кошечкина победила на предварительном голосовании партии «Единая Россия» по определению кандидата для дальнейшего выдвижения на довыборы в Думу города по округу № 16. Голосование состоялось сегодня, 8 июня. Валерия Кошечкина получила 14 голосов выборщиков из 18-ти присутствующих. Ранее, сообщалось, что на округе № 16 проживает 117 членов партии, а партия будет стремится к тому, чтобы 50% выборщиков приняли участие в голосовании. Об этом сообщает корр. ИА IrkutskMedia.

Голосование было рейтинговым, то есть каждый из 18-ти выборщиков мог проголосовать более чем за одного кандидата. Голоса распределились следующим образом: директор ООО «Интеграл» Роман Ефремов получил 4 голоса, исполнительный директор Ассоциации товариществ собственников жилья Иркутской области, член ОНФ Валерия Кошечкина — 14 голосов, бывший вице-мэр Иркутска Иван Носков — 5 голосов, а директор ООО «Эдельвейс» Владимир Скорняков — 6 голосов.

Праймериз в этот раз проходили по четвертой модели: кандидата от партии выбрал «узкий круг» выборщиков. Напомним, что заседание оргкомитета, на котором должны были зарегистрировать список выборщиков проходило за закрытыми дверями и прессу, в том числе и нашего корреспондента, тогда в зал не допустили.

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