Единороссы выдвинули кандидата в губернаторы Севастополя

«Сегодня проходила конференция регионального отделения “Единой России”. Из 73 делегатов присутствовало 70. Им было предложено из пяти кандидатов выбрать одного путем тайного голосования. По результатам голосования победил Дмитрий Владимирович Овсянников. Он набрал абсолютное большинство голосов делегатов — 57», — сказал Михайлюк.

Коммерческого директора ООО «Дар» Сергея Лисейцева поддержало семь делегатов, председателя совета Андреевского муниципального образования Севастополя Павла Сысуева — пять человек. Один бюллетень признан испорченным.

Выборы губернатора состоятся в этом году 10 сентября — в единый день голосования.

Как сообщал сайт РИА Новости (Крым), до конца июня своих кандидатов для участия в выборах города представят и другие политические партии.