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18:10 (мск), источник: РИА Крым

Единороссы выдвинули кандидата в губернаторы Севастополя

СЕВАСТОПОЛЬ, 8 июн — РИА Новости (Крым). «Единая Россия» выдвинула врио губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова кандидатом на выборы губернатора города. Об этом РИА Новости (Крым) сообщил заместитель секретаря севастопольской ячейки партии Сергей Михайлюк.

Источник: РИА "Новости"

«Сегодня проходила конференция регионального отделения “Единой России”. Из 73 делегатов присутствовало 70. Им было предложено из пяти кандидатов выбрать одного путем тайного голосования. По результатам голосования победил Дмитрий Владимирович Овсянников. Он набрал абсолютное большинство голосов делегатов — 57», — сказал Михайлюк.

Коммерческого директора ООО «Дар» Сергея Лисейцева поддержало семь делегатов, председателя совета Андреевского муниципального образования Севастополя Павла Сысуева — пять человек. Один бюллетень признан испорченным.

Выборы губернатора состоятся в этом году 10 сентября — в единый день голосования.

Как сообщал сайт РИА Новости (Крым), до конца июня своих кандидатов для участия в выборах города представят и другие политические партии.

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