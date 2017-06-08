По итогам переговоров лидеры партий подписали межпартийный протокол о сотрудничестве.

Премьер-министр РФ подчеркнул, что контакты между Молдовой и Россией продолжаются на всех уровнях, в том числе и на уровне партий.

«Межпартийные отношения хорошие, и мне бы хотелось, чтобы эти отношения конвертировались в более современные дружественные связи между нашими странами, потому что, совершенно очевидно, межгосударственные отношения по очень многим параметрам отстают от межпартийных отношений», — заявил Медведев.