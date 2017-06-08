Контакты между Молдовой и Россией продолжаются на всех уровнях
В Москве прошла встреча председателей Партии Социалистов Республики Молдовы (ПСРМ) Зинаиды Гречаной и российской партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева.
В Москве прошла встреча председателей Партии Социалистов Республики Молдовы (ПСРМ) Зинаиды Гречаной и российской партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева.
Стороны обсудили актуальную повестку межпартийного взаимодействия, возможность реализации совместных проектов, а также дальнейшее развитие отношений между государствами.
По итогам переговоров лидеры партий подписали межпартийный протокол о сотрудничестве.
«Межпартийные отношения хорошие, и мне бы хотелось, чтобы эти отношения конвертировались в более современные дружественные связи между нашими странами, потому что, совершенно очевидно, межгосударственные отношения по очень многим параметрам отстают от межпартийных отношений», — заявил Медведев.