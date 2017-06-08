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8 июня, источник: Sputnik.md

Контакты между Молдовой и Россией продолжаются на всех уровнях

В Москве прошла встреча председателей Партии Социалистов Республики Молдовы (ПСРМ) Зинаиды Гречаной и российской партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева.

Источник: Sputnik.md

Стороны обсудили актуальную повестку межпартийного взаимодействия, возможность реализации совместных проектов, а также дальнейшее развитие отношений между государствами.

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По итогам переговоров лидеры партий подписали межпартийный протокол о сотрудничестве.

Премьер-министр РФ подчеркнул, что контакты между Молдовой и Россией продолжаются на всех уровнях, в том числе и на уровне партий.

«Межпартийные отношения хорошие, и мне бы хотелось, чтобы эти отношения конвертировались в более современные дружественные связи между нашими странами, потому что, совершенно очевидно, межгосударственные отношения по очень многим параметрам отстают от межпартийных отношений», — заявил Медведев.

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