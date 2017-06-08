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19:20 (мск), источник: РБК

Министр иностранных дел Катара объяснил изоляцию страны ее успешностью

Министр иностранных дел Катара шейх Мохаммед Бен Абдель Рахман Бен Джасем Аль Тани объяснил международную изоляцию страны тем, что она успешна и прогрессивна, передает Reuters.

Источник: Reuters

Аль Тани также заявил, что Доха не намерена идти на компромисс и менять свою внешнюю политику для разрешения кризиса в международных отношениях, вызванного разрывом дипломатических отношений с десятью странами.

«Нас изолировали, потому что мы успешны и прогрессивны. Катар — платформа для мира, а не терроризма», — сказал шейх Мохаммед Бен Абдель Рахман Бен Джасем Аль Тани журналистам в Дохе. Он также добавил, что этот дипломатический конфликт угрожает стабильности всего региона.

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С Катаром разорвали дипломатические отношения десять стран: Бахрейн, Египет, Саудовская Аравия, Маврикий, Мальдивская Республика, Мавритания, Ливия, Коморские острова, Йемен, и Объединенные Арабские Эмираты. Катар был обвинен в поддержке экстремизма и спонсировании запрещенной в России террористической организации «Исламское государство», а также в том, что Доха, по их мнению, не поддерживает решение союзников усилить изоляцию Ирана.

По словам Аль Тани, список требований для восстановления взаимодействия с другими странами ему до сих пор не предъявили. Глава МИД Катара также подчеркнул, что в Дохе считают единственно возможным способом разрешения кризиса в международных отношениях страны дипломатический путь.

​Издание Financial Times сообщило со ссылкой на анонимных представителей катарского правительства, что $1 млрд были переданы «Аль-Каиде» (запрещена в России) в качестве выкупа за членов семьи эмира, которых террористы похитили во время поездки в Южный Ирак.

Кроме того, по данным The Wall Street Journal, ведущие арабские страны уже работают над списком требований к Катару. По информации собеседников издания, одно из требований касается шагов, направленных на значительное сокращение объемов вещания телеканала «Аль-Джазира». Кроме того, пишет WSJ, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Египет и их союзники добиваются гарантий того, что правительство Катара финансирование экстремистских групп на Ближнем Востоке и разорвет отношения с политическим руководством «Братьев мусульман» (организация, признанная в России запрещенной).

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