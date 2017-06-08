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20:08 (мск), источник: 365info.kz

Лукашенко прибыл в Казахстан

Нурсултан Назарбаев и Александр Лукашенко обсудили ЭКСПО и лагерь АЛЖИР, передает пресс-служба Акорды.

Источник: 365info.kz

Президент Казахстана поприветствовал белорусского коллегу и поблагодарил его за визит для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества, а также в открытии ЭКСПО.

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Нурсултан Абишевич рассказал о подготовке к международной выставке: «За два с половиной года построен целый район с соответствующей инфраструктурой. Возведены жилые дома для участников выставки, гостиничный комплекс, конгресс-холл и другие сооружения, необходимые для проведения этого масштабного мероприятия. После проведения выставки здесь будет функционировать Международный финансовый центр «Астана».

Александр Лукашенко, в свою очередь, поблагодарил Нурсултана Назарбаева и сказал, что опыт Астаны представляет для Беларуси большой интерес: «Мы намерены не просто осматривать павильоны, но и внимательно изучить Ваш опыт строительства экспозиционных комплексов, поскольку мы планируем организовать у себя выставку достижений народного хозяйства». Также главы двух государств обсудили общее историческое прошлое.

Лукашенко подчеркнул, что власти Казахстана многое сделали для создания музея «АЛЖИР» на месте бывшего лагеря жен-изменников Родины. В этом лагере было немало женщин из Беларуси.

«Сегодня мы привезли образцы переписок и дел тех лиц, чьи судьбы были связаны с лагерем. Это уникальные документы», — подчеркнул гость. Затем собеседники поговорили о развитии двусторонних отношений.

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