Лукашенко прибыл в Казахстан
Нурсултан Назарбаев и Александр Лукашенко обсудили ЭКСПО и лагерь АЛЖИР, передает
Нурсултан Назарбаев и Александр Лукашенко обсудили ЭКСПО и лагерь АЛЖИР, передает
Президент Казахстана поприветствовал белорусского коллегу и поблагодарил его за визит для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества, а также в открытии ЭКСПО.
Нурсултан Абишевич рассказал о подготовке к международной выставке: «За два с половиной года построен целый район с соответствующей инфраструктурой. Возведены жилые дома для участников выставки, гостиничный комплекс,
Александр Лукашенко, в свою очередь, поблагодарил Нурсултана Назарбаева и сказал, что опыт Астаны представляет для Беларуси большой интерес: «Мы намерены не просто осматривать павильоны, но и внимательно изучить Ваш опыт строительства экспозиционных комплексов, поскольку мы планируем организовать у себя выставку достижений народного хозяйства». Также главы двух государств обсудили общее историческое прошлое.
Лукашенко подчеркнул, что власти Казахстана многое сделали для создания музея «АЛЖИР» на месте бывшего лагеря
«Сегодня мы привезли образцы переписок и дел тех лиц, чьи судьбы были связаны с лагерем. Это уникальные документы», — подчеркнул гость. Затем собеседники поговорили о развитии двусторонних отношений.