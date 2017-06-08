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19:52 (мск), источник: РИА Новости

Представитель США насчитал в Ракке 2500 боевиков

ВАШИНГТОН, 8 июн — РИА Новости, Алексей Богдановский. Число боевиков запрещенной в России группировки «Исламское государство», обороняющих Ракку в Сирии, составляет более двух тысяч человек, сказал журналистам официальный представитель коалиции под руководством США Райан Диллон.

«Сейчас, согласно нашим оценкам, в Ракке находятся силы противника в 2500 (боевиков)», — сказал Диллон.

Ракка находится под контролем ИГ с 2013 года, город считается неофициальной столицей террористов. В 2016 году коалиция во главе с США заявила о начале операции по освобождению города, уже несколько месяцев ведутся бои на подступах к Ракке с целью заблокировать ее. Наземное наступление при поддержке спецназа и авиации США ведут SDF, основу которых составляют отряды сирийских курдов. Участие американцев вызывает протесты Дамаска, который подчеркивает, что они действуют без согласия сирийских властей, и их присутствие на севере Сирии, по сути, является интервенцией.

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