Центральный парк Анны открыли после реконструкции

Торжественное открытие Центрального парка после реконструкции состоялось в Анне в четверг, 8 июня. Губернатор Алексей Гордеев приехал поздравить аннинцев с обновленным культурным объектом.

Архитекторы разделили Аннинский парк на три функциональные зоны: детскую, спортивную и культурно-развлекательную. Построены детские и спортивные площадки, велосипедные дорожки, лыжероллерные трассы, игровое поле с трибунами, волейбольная и тренажерная площадки, участок для катания на скейтбордах, веревочный парк. Для прогулок и отдыха есть пруд с мостиком, ротонда, этнографический хутор первых переселенцев.

Благоустройство парка началось в 2015 году. По словам главы Аннинского района Василия Авдеева, на реконструкцию выделили более 100 млн рублей из областного бюджета и столько же — из районного.

— В Анне построен уникальный парк, исторический, ему более 200 лет. Хотелось бы, чтобы такая инфраструктура появлялась во всех сельских поселениях. Напомню, что у нас реализуется программа благоустройства, и это один из первых крупных объектов в приоритетном проекте. Мы договорились, что останавливаться не будем. Такие объекты будут появляться не только в этом районе, но и на всей территории области, — пообещал Алексей Гордеев.

В честь завершения работ по благоустройству в парке провели спортивные игры и массовые гуляния. Все 23 поселения Аннинского района развернули свои шатры и встречали гостей в народных костюмах, с угощениями и песнями.

Глава региона вручил награды реконструировавшим парк строителям и пожелал аннинцам, чтобы у гостей района было стремление сюда вернуться и понять, что такое настоящая русская сельская провинция.

Справка РИА «Воронеж»

Аннинский центральный парк заложил граф Федор Ростопчин в начале XIX века. Следующие владельцы — князья Барятинские — провели перепланировку одного из самых больших на тот момент частных парков Воронежской губернии. По свидетельству местных жителей, деревья были высажены в таком порядке, что сверху читалось слово «Анна». С 1998 года Аннинский парк — особо охраняемая природная территория, памятник природы.