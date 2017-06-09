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08:31 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Посол США похвалил воронежское мясо

Джон Теффт пообщался со студентами ВГУ и журналистами.

Американский посол Джон Теффт прибыл в Воронежскую область с двухдневным визитом в четверг, 8 июня. В Воронежском государственном университете дипломат встретился со студентами и журналистами.

Посол США выступил с приветственной речью, ответил на вопросы о политике, проблемах и будущем взаимоотношений между США и Россией и рассказал, что он знает о Воронеже.

— Я в Воронеже второй раз. В этот приезд узнал, что пришлось пережить вашим отцам и матерям, дедам и бабушкам во время Второй мировой войны. Воронеж для меня пример мужества. Мои отец и тесть тоже участвовали в этой войне, и мы всегда помним о ней, — рассказал Джон Теффт.

В программе визита дипломата запланировано посещение двух сельскохозяйственных компаний: «Заречное» и «ЭкоНива».

— Мои знакомые в Москве, когда покупают мясо, смотрят, чтобы оно было обязательно из Воронежа. Это уже бренд, — отметил посол.

Во время встречи перед зданием главного корпуса ВГУ проходили несколько одиночных пикетов против американского дипломата.

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