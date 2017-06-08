Лукашенко передал Назарбаеву уникальные документы

АСТАНА, 8 июн — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко привез в Астану уникальные документы, связанные с узницами Акмолинского лагеря жен изменников Родины (АЛЖИР), и передал их главе Казахстана Нурсултану Назарбаеву, сообщает пресс-служба президента Казахстана.

Президент Беларуси подчеркнул, что Нурсултан Назарбаев большое внимание уделяет восстановлению объективности в изучении исторического прошлого.

«Вы многое сделали для создания музея “АЛЖИР” на месте бывшего лагеря. Сюда ссылались люди со всего бывшего Союза, там содержались и женщины из Беларуси. Сегодня мы привезли образцы переписок и дел тех лиц, чьи судьбы были связаны с лагерем. Это уникальные документы», — сказал Лукашенко на встрече.

Президент Казахстана поблагодарил Лукашенко его за приезд в Астану для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества и открытии всемирной выставки «Астана ЭКСПО-2017».

«За два с половиной года построен целый район с соответствующей инфраструктурой. Возведены жилые дома для участников выставки, гостиничный комплекс, конгресс-холл и другие сооружения, необходимые для проведения этого масштабного мероприятия. После проведения выставки здесь будет функционировать международный финансовый центр «Астана», — рассказал Назарбаев.

Он также отметил основную идею выставки и экспозиции казахстанского павильона «Нур Алем», который является главным объектом ЭКСПО.

«Мы намерены не просто осматривать павильоны, но и внимательно изучить Ваш опыт строительства экспозиционных комплексов, поскольку мы планируем организовать у себя выставку достижений народного хозяйства», — добавил Лукашенко.

Выставка ЭКСПО будет работать с 10 июня по 10 сентября. Торжественная церемония открытия с участием глав государств и других высокопоставленных гостей пройдет 9 июня.

Музей «АЛЖИР» расположен в 30 километрах от Астаны в поселке Акмол.