Лукашенко передал Назарбаеву уникальные документы
Уникальные документы о белорусских узницах АЛЖИРа привез в Казахстан президент Беларуси Александр Лукашенко.
Уникальные документы о белорусских узницах АЛЖИРа привез в Казахстан президент Беларуси Александр Лукашенко.
АСТАНА, 8 июн — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко привез в Астану уникальные документы, связанные с узницами Акмолинского лагеря жен изменников Родины (АЛЖИР), и передал их главе Казахстана Нурсултану Назарбаеву, сообщает
Президент Беларуси подчеркнул, что Нурсултан Назарбаев большое внимание уделяет восстановлению объективности в изучении исторического прошлого.
«Вы многое сделали для создания музея “АЛЖИР” на месте бывшего лагеря. Сюда ссылались люди со всего бывшего Союза, там содержались и женщины из Беларуси. Сегодня мы привезли образцы переписок и дел тех лиц, чьи судьбы были связаны с лагерем. Это уникальные документы», — сказал Лукашенко на встрече.
Президент Казахстана поблагодарил Лукашенко его за приезд в Астану для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества и открытии всемирной выставки «Астана ЭКСПО-2017».
«За два с половиной года построен целый район с соответствующей инфраструктурой. Возведены жилые дома для участников выставки, гостиничный комплекс,
Он также отметил основную идею выставки и экспозиции казахстанского павильона «Нур Алем», который является главным объектом ЭКСПО.
«Мы намерены не просто осматривать павильоны, но и внимательно изучить Ваш опыт строительства экспозиционных комплексов, поскольку мы планируем организовать у себя выставку достижений народного хозяйства», — добавил Лукашенко.
Выставка ЭКСПО будет работать с 10 июня по 10 сентября. Торжественная церемония открытия с участием глав государств и других высокопоставленных гостей пройдет 9 июня.
Музей «АЛЖИР» расположен в 30 километрах от Астаны в поселке Акмол.