США заявили об ударе по правительственным силам Сирии и уничтожении беспилотника

По его словам, БПЛА был уничтожен после того, как нанес удар по расположению сил коалиции. Налет не причинил ущерба, среди военнослужащих потерь нет. В то же время Диллон отметил, что это был первый зафиксированный случай атаки на силы возглавляемой США коалиции.

Диллон также сообщил, что ранее 8 июня силы коалиции атаковали несколько джипов, которые попытались приблизиться к 55-километровой зоне вокруг города Танф. Здесь находится расположение американских инструкторов, а также тренировочная база по подготовке отрядов вооруженной сирийской оппозиции.

6 июня в этом же районе возглавляемая США коалиция нанесла удар по проправительственным сирийским силам. «Несмотря на предыдущие предупреждения, проправительственные силы в количестве более 60 солдат проникли в предусмотренную соглашением зону деэскалации, будучи вооружены танком, артиллерией, зенитным вооружением, оснащенными оружием транспортными средствами», — говорится в заявлении коалиции.

Первый подобный удар был нанесен 18 мая. Истребители коалиции, возглавляемой США, обстреляли колонну проправительственных войск, состоящую из 27 единиц техники. В Пентагоне сообщили, что удар был нанесен по колонне, которая вошла «в зону предотвращения конфликтов», где находились формирования, поддерживаемые Соединенными Штатами. В коалиции пояснили, что эта атака «внесена в список ударов по объектам и целям террористов».