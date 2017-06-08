Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: власти готовят атаку на рубль
Мочка уха предупредит о возможном инсульте
С 1 июля в РФ вырастет плата за услуги ЖКХ
Полная девочка в розовом купальнике стала героем интернета
Юная модель отметила годовщину свадьбы с 63-летним миллиардером
«Covfefe - тайное послание русским» Хиллари Клинтон прокомментировала странный твит Трампа
СМИ: Путин смог здорово припугнуть Запад
Французы высказались о Ялте по приезду в Крым
Жильцы первых 18 пятиэтажек отказались от расселения
Названы лучшие для жизни районы Петербурга
Стройные ноги и точёная фигура: Максакова показала себя в мини
СМИ: воинственность Киева достигла небывалых высот
Дженнифер Лопес показала, как выглядит без макияжа
Как дочь Иосифа Пригожина отпраздновала выпускной (фото)
70-летняя Васильева показала смелое фото без парика - СМИ
«Прилетел и сжег дотла»: СМИ о «Шмеле»-убийце РФ
В Тольятти начнут выпуск внедорожника под именем Lada Logo
Веселый май: продажи автомобилей резко пошли вверх
Фоторепортажи
15Happy Birthday, Mr. President
10В тени красоты
20:20 (мск), источник: Lenta.Ru

США заявили об ударе по правительственным силам Сирии и уничтожении беспилотника

Силы возглавляемой США коалиции уничтожили сирийский беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление официального представителя коалиции полковника Райана Диллона.

Источник: AP 2017

По его словам, БПЛА был уничтожен после того, как нанес удар по расположению сил коалиции. Налет не причинил ущерба, среди военнослужащих потерь нет. В то же время Диллон отметил, что это был первый зафиксированный случай атаки на силы возглавляемой США коалиции.

Диллон также сообщил, что ранее 8 июня силы коалиции атаковали несколько джипов, которые попытались приблизиться к 55-километровой зоне вокруг города Танф. Здесь находится расположение американских инструкторов, а также тренировочная база по подготовке отрядов вооруженной сирийской оппозиции.

6 июня в этом же районе возглавляемая США коалиция нанесла удар по проправительственным сирийским силам. «Несмотря на предыдущие предупреждения, проправительственные силы в количестве более 60 солдат проникли в предусмотренную соглашением зону деэскалации, будучи вооружены танком, артиллерией, зенитным вооружением, оснащенными оружием транспортными средствами», — говорится в заявлении коалиции.

Первый подобный удар был нанесен 18 мая. Истребители коалиции, возглавляемой США, обстреляли колонну проправительственных войск, состоящую из 27 единиц техники. В Пентагоне сообщили, что удар был нанесен по колонне, которая вошла «в зону предотвращения конфликтов», где находились формирования, поддерживаемые Соединенными Штатами. В коалиции пояснили, что эта атака «внесена в список ударов по объектам и целям террористов».

Комментарии
8
А Б
США правильно поступили, нанеся новый авиаудар по проправительственным силам в Сирии, поскольку те борются не с террористами, а с противниками режима Асада на территории Сирии. Борьба же с террористами для правительственных сил является всего лишь предлогом и прикрытием борьбы с противниками Асада.
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Владимир Пацак
Так-же можно сказать, что сирийские войска зря не дадут отпор фашистской стране агрессору США? С какого бодуна американская военщина определяет в чужой стране кто друг а кто враг? Враг у Сирии один - это американский империализм с продажными европейскими шкурёнками. Зря наши деды во время ВОВ, до Португалии не шуранули этих передастов, англо-саксов?
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Леонид Барковский
То есть,господин А Б своим комментарием, вполне себе осознанно обвинил США, в попытке свержения легитимного руководства независимого ближневосточного государства. То есть, в действиях, квалифицируемых Уставом ООН, как "Агрессия", что в свою очередь является основанием для введения против США, санкций Совбеза ООН.
Поздравляю. господин А Б! Вы решили переметнуться на сторону РФ? Придется потрудиться... "В каком полку служили? Придется послужить!"(с)
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Путин рассказал о последствиях войны России и США
Коми: Россия «без сомнения» пыталась вмешаться в выборы в США
Порошенко заявил о нежелании стоять на коленях перед Россией
Российский посол напомнил Литве о долге в 72 миллиарда долларов
Глава МИД Катара объяснил изоляцию страны ее успешностью
В Госдуму внесли законопроект о запрете обхода блокировок сайтов
Саудовские футболисты отказались почтить память жертв теракта
Спорт
Улыбчивый Акинфеев и жесткий Черчесов: Россия готовится к Чили После пресс-конференции Станислава Черчесова и Игоря Акинфеева сборная РФ отправилась на стадион имени Эдуарда Стрельцова, где провела тренировку перед игрой с Чили
Авто
В Тольятти начнут выпуск внедорожника под именем Lada Logo Выпуском автомобилей Lada Logo займётся «ожившая после банкротства» компания «Супер-Авто» из Тольятти
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Боярская, Ходченкова и Ревва на открытии «Кинотавра-2017» 7 июня в Сочи стартовал 28-й кинофестиваль «Кинотавр», торжественную церемонию открытия которого посетили главные звезды российского кино и телевидения
Недвижимость
Основные мошеннические схемы с продажей дач
Как сэкономить на квартплате во время отпуска?
Как обустроить маленький домик: 10 классных идей
Стало известно, на сколько подорожают услуги ЖКХ в Москве
Леди
История парфюмерии: какие духи были в моде 100 с лишним лет назад С чего начиналась парфюмерия и какие ароматы определили историю ее развития в XIX веке - в колонке парфюмерного критика
Дети
Полная девочка в розовом купальнике стала героем интернета Страдающая от ожирения 13-летняя британка ответила на травлю в школе, выложив в соцсети свое фото на пляже.
Все о ремонте
В интерьер вернулась мода на 1970-е
Как оформить открытый балкон: 12 идей
Как по-разному использовать подушки в интерьере?
Как обустроить квартиру-студию: 10 примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь