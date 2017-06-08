Белый дом назвал санкции лучшим инструментом давления на Россию

«Санкционный режим — лучший инструмент по принуждению России выполнять свои обязательства», — приводит слова Сандерс РИА «Новости».

Представитель Белого дома указала, что администрация президента США привержена сохранению существующих санкций против России. «Мы сохраним их, пока Москва не выполнит полностью свои обязательства по разрешению кризиса на Украине», — добавила она.

Президент США Дональд Трамп склоняется в пользу сохранения санкций, введенных против России Бараком Обамой в связи с обвинением во вмешательстве Москвы в президентские выборы. Об этом газете The Wall Street Journal сообщил 26 мая высокопоставленный чиновник администрации Трампа на условиях анонимности. Эти санкции были введены за месяц до того, как Трамп вступил в должность президента (инаугурация состоялась 20 января).