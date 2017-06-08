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20:35 (мск), источник: RNS

Белый дом назвал санкции лучшим инструментом давления на Россию

США считают санкции против России лучшим инструментом для давления на Москву, заявила на брифинге представитель Белого дома Сара Сандерс.

Источник: Reuters

«Санкционный режим — лучший инструмент по принуждению России выполнять свои обязательства», — приводит слова Сандерс РИА «Новости».

Представитель Белого дома указала, что администрация президента США привержена сохранению существующих санкций против России. «Мы сохраним их, пока Москва не выполнит полностью свои обязательства по разрешению кризиса на Украине», — добавила она.

Президент США Дональд Трамп склоняется в пользу сохранения санкций, введенных против России Бараком Обамой в связи с обвинением во вмешательстве Москвы в президентские выборы. Об этом газете The Wall Street Journal сообщил 26 мая высокопоставленный чиновник администрации Трампа на условиях анонимности. Эти санкции были введены за месяц до того, как Трамп вступил в должность президента (инаугурация состоялась 20 января).

За несколько дней до инаугурации Трампа Барак Обама продлил на год санкции, которые были введены в отношении России в марте 2014 года из-за ситуации в Крыму и на Украине. До этого, 30 декабря 2016 года, Обама расширил антироссийские санкции в ответ на якобы имевшее место вмешательство Москвы в президентские выборы в США. Под эти ограничения попали российские ГРУ и ФСБ.

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