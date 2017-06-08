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20:49 (мск), источник: Интерфакс

В Бахрейне объявили поддержку Катара уголовным преступлением

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU — Власти Бахрейна объявили, что подданные, которые выражают сочувствие или высказываются в поддержку Катару, будут оштрафованы и приговорены к тюремному заключению на срок до пяти лет, сообщает в четверг британская газета The Daily Telegraph.

«Любое выражение сочувствия правительству Катара или критика мер, принимаемых правительством Бахрейна, будь то через социальные сети, “Твиттер” или любые другие формы коммуникации, является уголовным преступлением, наказуемым сроком до пяти лет лишения свободы и штрафом», — говорится в заявлении МВД Бахрейна.

В среду в ОАЭ объявили об аналогичном решении, отметив, что нарушители получат до 15 лет лишения свободы и штраф в размере 500 тыс. дирхамов ($136 тыс.).

Как сообщалось, Бахрейн наряду с ОАЭ, Саудовской Аравией, Египтом, Ливией и Йеменом и рядом других стран ранее в июне объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром. Причиной таких мер послужило обвинение катарских властей в поддержке террористической деятельности, в том числе «Аль-Каиды» и ИГИЛ, запрещенных в РФ.

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