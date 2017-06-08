В Бахрейне объявили поддержку Катара уголовным преступлением

«Любое выражение сочувствия правительству Катара или критика мер, принимаемых правительством Бахрейна, будь то через социальные сети, “Твиттер” или любые другие формы коммуникации, является уголовным преступлением, наказуемым сроком до пяти лет лишения свободы и штрафом», — говорится в заявлении МВД Бахрейна.

В среду в ОАЭ объявили об аналогичном решении, отметив, что нарушители получат до 15 лет лишения свободы и штраф в размере 500 тыс. дирхамов ($136 тыс.).

Как сообщалось, Бахрейн наряду с ОАЭ, Саудовской Аравией, Египтом, Ливией и Йеменом и рядом других стран ранее в июне объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром. Причиной таких мер послужило обвинение катарских властей в поддержке террористической деятельности, в том числе «Аль-Каиды» и ИГИЛ, запрещенных в РФ.