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21:40 (мск), источник: РИА Новости

Коми признал, что является одним из источников утечек информации в СМИ

ВАШИНГТОН, 8 июн — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. Экс-директор ФБР Джеймс Коми признал, что является одним из источников утечек информации в СМИ, говорится в заявлении адвоката президента США Марка Касовица.

Источник: AP 2017

По его словам, это «остается на решении соответствующих властей определить, должны ли данные утечки быть расследованы наряду со всеми остальными, в отношении которых ведется расследование».

«Коми сейчас признал, что он является одним из источников утечек информации (в СМИ). Сегодня господин Коми признал, что он в одностороннем порядке и тайно без разрешения раскрыл СМИ основанные на доверии разговоры с президентом», — сообщил Касовиц.

Он рассказал, что «утечки основанной на доверии информации начались не позже марта 2017 года, когда Коми заявил, что раскрыл им (СМИ) разговоры, которые у него были с Трампом во время их ужина 27 января и во время встречи в Белом доме 14 февраля».

Комментарии
4
Dmitriy Ermakov
и вот эту гадость такие как АБ выставляют в качестве образца для подражания????
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Родионов Сергей
наверняка не за бесплатно.... вот за это его Трамп и турнул
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Сергей Донченко
Так он Иуда ?!???
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