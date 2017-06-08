Коми признал, что является одним из источников утечек информации в СМИ

По его словам, это «остается на решении соответствующих властей определить, должны ли данные утечки быть расследованы наряду со всеми остальными, в отношении которых ведется расследование».

«Коми сейчас признал, что он является одним из источников утечек информации (в СМИ). Сегодня господин Коми признал, что он в одностороннем порядке и тайно без разрешения раскрыл СМИ основанные на доверии разговоры с президентом», — сообщил Касовиц.

Он рассказал, что «утечки основанной на доверии информации начались не позже марта 2017 года, когда Коми заявил, что раскрыл им (СМИ) разговоры, которые у него были с Трампом во время их ужина 27 января и во время встречи в Белом доме 14 февраля».