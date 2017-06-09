Глава Литвы назвала милитаризацию Калининграда среди основных угроз трансатлантической безопасности

Как передаёт DELFI, об этом она заявила в четверг в ходе своего годового доклада в Сейме Литвы.

«Защищающий сегодня демократию мир совершенно четко понимает, что основные угрозы трансатлантической безопасности накапливаются именно в нашем регионе: милитаризация Калининградской области, учения “Запад”, носящие агрессивно-наступательный характер, и ставшая геополитическим оружием БелАЭС в Островце», — цитирует слова Грибаускайте издание.

Президент Литвы также отметила «историческую поддержку» со стороны НАТО, дислоцировавшего на территории государства батальон, в который входят военные семи государств, включая США.