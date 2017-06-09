Глава Литвы назвала милитаризацию Калининграда среди основных угроз трансатлантической безопасности
Милитаризация Калининградской области является одной из главных угроз трансатлантической безопасности, полагает президент Литвы Даля Грибаускайте.
Милитаризация Калининградской области является одной из главных угроз трансатлантической безопасности, полагает президент Литвы Даля Грибаускайте.
Как передаёт DELFI, об этом она заявила в четверг в ходе своего годового доклада в Сейме Литвы.
«Защищающий сегодня демократию мир совершенно четко понимает, что основные угрозы трансатлантической безопасности накапливаются именно в нашем регионе: милитаризация Калининградской области, учения “Запад”, носящие
Президент Литвы также отметила «историческую поддержку» со стороны НАТО, дислоцировавшего на территории государства батальон, в который входят военные семи государств, включая США.