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10:24 (мск), источник: Новый Калининград

Глава Литвы назвала милитаризацию Калининграда среди основных угроз трансатлантической безопасности

Милитаризация Калининградской области является одной из главных угроз трансатлантической безопасности, полагает президент Литвы Даля Грибаускайте.

Источник: Новый Калининград

Как передаёт DELFI, об этом она заявила в четверг в ходе своего годового доклада в Сейме Литвы.

«Защищающий сегодня демократию мир совершенно четко понимает, что основные угрозы трансатлантической безопасности накапливаются именно в нашем регионе: милитаризация Калининградской области, учения “Запад”, носящие агрессивно-наступательный характер, и ставшая геополитическим оружием БелАЭС в Островце», — цитирует слова Грибаускайте издание.

Президент Литвы также отметила «историческую поддержку» со стороны НАТО, дислоцировавшего на территории государства батальон, в который входят военные семи государств, включая США.

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