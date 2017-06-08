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23:19 (мск), источник: ТАСС

Экс-глава ФБР: многие сообщения в американских СМИ о России абсолютно неверны

Джеймс Коми подчеркнул, что новостные материалы, основанные на утечке секретной информации о расследовании по РФ, во многом ошибочны.

Источник: ИТАР-ТАСС

ВАШИНГТОН, 8 июня. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Экс-директор ФБР Джеймс Коми заявил, что многие материалы о России, публикуемые в американских СМИ, абсолютно неверны. Уверенность в этом он выразил на слушаниях в спецкомитете по разведке Сената Конгресса США.

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«Было много, много сообщений (в прессе — прим. ТАСС), много чего о России, что является абсолютно неверным», — отметил он, неоднократно подчеркнув, что новостные материалы, основанные на утечке секретной информации о расследовании по РФ, во многом ошибочны.

Коми считает, что источники прессы — «люди, которые часто говорят об этом (развединформации — прим. ТАСС), но часто даже не знают, что происходит на самом деле». «А те из нас, кто знает, что происходит, просто не говорят об этом, мы не звоним в СМИ, чтобы сказать: “Эй, вы ошиблись в этой деликатной теме”. Мы просто оставляем все, как есть», — пояснил он.

При этом Коми подчеркнул, что его выступление на слушаниях не должно препятствовать расследованиям ФБР.

Комментарии
5
Сергей Иванов
В очередной раз, подтвердить свою истерику, американцы не могут, как не стараются. Пугливы и трусливы шибко, в отношении России. Но, так оно и должно быть. Пусть боятся.
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Стас Аллин
со 100%-ной уверенностью можно сказать,что всеми "любимый и почитаемый" АБ на сей раз деликатно промолчит.
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вася полянский
война шумаголовых подходит к своему логичному концу или к кончику или к шляпе...короче цирк в пути клоуны остались...)
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