Минздрав РФ предлагает ограничить использование антибиотиков

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Минздрав РФ разработал Стратегию предупреждения и преодоления устойчивости микроорганизмов и вредных организмов растений к лекарственным препаратам, химическим и биологическим средствам. Проект распоряжения правительства, утверждающего стратегию, опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Как отмечается в пояснительной записке, целями стратегии являются «повышение эффективности профилактики и лечения инфекционных и паразитарных болезней человека, животных и растений, снижение тяжести и длительности течения этих заболеваний, снижение смертности среди населения, гибели животных и растений, связанных с распространением устойчивости».

Ранее министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова заявила ТАСС, что Минздрав активно работает вместе с Минсельхозом и другими заинтересованными ведомствами над решением проблемы устойчивости к антибиотикам.

Как отмечается в проекте стратегии, эта проблема наблюдается в странах с развитой системой здравоохранения, а также с интенсивным сельским хозяйством. Авторы стратегии убеждены, что разработка новых противомикробных препаратов не может являться основой для преодоления устойчивости к антибиотикам. Вместе с разработкой новых препаратов необходимо четко регламентировать уже существующие сферы применения антибиотиков, в том числе снижать предельно допустимые уровни для пищевых продуктов, а также оптимизировать назначение этих препаратов врачами, считают авторы стратегии.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала новые рекомендации по применению антибиотиков. Все провомикробные препараты специалисты ВОЗ разделили на три группы: в первую вошли лекарства, которые рекомендуются в приоритетном порядке при лечении заболеваний и массово доступные. Вторая — препараты, которые должны при лечении воспалений применяться с осторожностью, третья группа — лекарства, которые применяются в крайних случаях. Такое изменение в походе к назначению антибиотиков также направлено на решение проблем, связанных с преодолением устойчивости.